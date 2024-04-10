Медицинский психолог: "Доступность — провоцирующий фактор в формировании алкогольной зависимости"

С употреблением спиртного ассоциированы около 200 заболеваний и нарушений здоровья. Даже малые дозы алкоголя оказывают токсическое воздействие на все органы и системы, способствуют обострению хронических патологий и развитию новых. Медицинский психолог наркологического отделения Новокуйбышевска Самарского областного клинического наркодиспансера Алена Зайкова рассказала о факторах развития алкогольной зависимости.

"Существует четыре фактора, которые могут повлиять на развитие пагубной зависимости у человека. Это биологические, социальные, психологические и духовные аспекты. Зачастую шаговая доступность приобретения спиртных напитков становится решающим фактором в пользу его употребления. Это приводит к постепенному формированию синдрома зависимости от алкоголя", — комментирует врач.

Также к социальным факторам относятся: семейные пагубные привычки; ложное представление о влиянии спиртного на организм; убеждение, что употребление алкоголя — это показатель самостоятельности, взросления, мужественности; неудовлетворенность сложившимся социальным статусом.

К биологическим факторам можно отнести наследственную предрасположенность к формированию синдрома зависимости. По данным различных исследований, до 30% людей, чьи родители злоупотребляли алкоголем, также будут следовать этой модели поведения.

Психологические факторы — это трудности адаптации, одиночество, конфликты в семье, заниженная или завышенная самооценка, повышенная тревожность.

При первых признаках формирования алкогольной зависимости следует обратиться к врачу-психиатру-наркологу. Такую помощь оказывают в наркологических диспансерах.