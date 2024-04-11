В четверг, 11 апреля, в 19:00 в музее Модерна состоится открытие выставки "Материя"(6+). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.
Новая выставка будет посвящена философскому понятию материи и его интерпретации в искусстве.
С этим понятием человечество живет уже более 2,5 тысяч лет. Оно пришло из античной философии и теперь используется и в естественных науках. Вокруг этого слова, которое в повседневной жизни древних греков означало "строительный лес", возникали эпические споры величайших философов и ученых.
"Материя — это метафора. Для объяснения этого понятия теоретики прибегали к знакомым каждому образам. В наше время одной из метафор материи выступает вездесущий пластик. На выставке вы встретитесь с мыслями, материальными предметами и созданными самарскими художниками современными образами материи", — сообщают организаторы.
Участники: художница Яна Арбузова, художник Родион Горьковатый, экопроект "Вторсырье на благотворительность". Куратор — Илья Саморуков.
На открытие вход свободный.
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