В четверг, 11 апреля, в 19:00 в музее Модерна состоится открытие выставки "Материя"(6+). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Новая выставка будет посвящена философскому понятию материи и его интерпретации в искусстве.

С этим понятием человечество живет уже более 2,5 тысяч лет. Оно пришло из античной философии и теперь используется и в естественных науках. Вокруг этого слова, которое в повседневной жизни древних греков означало "строительный лес", возникали эпические споры величайших философов и ученых.



"Материя — это метафора. Для объяснения этого понятия теоретики прибегали к знакомым каждому образам. В наше время одной из метафор материи выступает вездесущий пластик. На выставке вы встретитесь с мыслями, материальными предметами и созданными самарскими художниками современными образами материи", — сообщают организаторы.



Участники: художница Яна Арбузова, художник Родион Горьковатый, экопроект "Вторсырье на благотворительность". Куратор — Илья Саморуков.

На открытие вход свободный.