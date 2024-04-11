В ледяном плену: завершены съемки арктического сериала-катастрофы "Челюскин. Первые"

За экспедицией парохода "Челюскин", который впервые должен был за одну навигацию пройти Северный морской путь, следила вся страна. Однако судно было раздавлено льдами и затонуло в феврале 1934 года. Последовала легендарная спасательная операция, за которой пристально наблюдал уже весь мир. Об этих событиях расскажет шестисерийсный арктический сериал "Челюскин. Первые" (16+), съемки которого только что завершились. Для российской киносериальной индустрии — это уникальный проект по масштабу, географии, сложности и высокотехнологичности съемок. В главных ролях — Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев и Алексей Розин.

Производством сериала занимается компания Art Pictures Vision по заказу "НМГ Студии" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Проект пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "‎Библиотекарь" и другие) и выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) уже в этом году.

Фото со съемок

1934 год. Пароход ледокольного типа "Челюскин" отправляется из Мурманска во Владивосток. Экспедицией руководит прославленный исследователь Отто Шмидт (Кирилл Кяро). Судном управляет опытный капитан Воронин (Дмитрий Куличков). На борту — полные энтузиазма и упорства ученые, полярники и моряки. Среди них молодой механик Юрий Набатов (Глеб Калюжный) и метеоролог Оля Сомова (Стася Милославская). Но великая идея обернулась трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Оказавшись на льдине, в самых суровых арктических условиях, два месяца челюскинцы боролись за жизнь в ожидании спасения.

Съемки сериала-катастрофы стартовали в марте 2023 и продлились более года. Они проходили на живописных и труднодоступных территориях Чукотки, Архангельской и Мурманской областей, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта, а после продолжились уже в виртуальной реальности. Одной из локаций стала знаменитая своими видами на северное сияние Териберка в Мурманской области — здесь снимали эпизоды эвакуации челюскинцев со льдины. Специально для важнейшей сцены на берегу Баренцева моря были построены радиопост и яранга, традиционное жилище чукчей, где впоследствии и жили герои сериала. Над проектом работали более 300 человек, в том числе 150 актеров. Часть съемок на Крайнем Севере приходила при —50°C. Во время работы в Териберке группа несколько дней была отрезана от съемочной площадки из-за метели.

"Погода менялась ежечасно. Мы могли начинать съемочный день при солнце, а потом нас в один момент заволакивало стеной снега, так что мы не видели друг друга на расстоянии десяти метров. Ветер пронизывал до костей, и когда через шесть-семь часов мы понимали, что от него никуда не деться, нас охватывала паника. А надо было продолжать работать. Тяжелее всего приходилось артистам, я восхищаюсь и благодарен им за их буквально героическую стойкость", — подчеркнул режиссер Степан Коршунов.

"Сериал объединил прекрасную команду профессионалов, и мы, как и челюскинцы, старались достойно нести возложенную на нас ответственность. Мой герой Юра Набатов — смелый, отчаянный, упертый молодой человек. Экспедиция на "Челюскине" становится для него во многих смыслах билетом в жизнь. А когда герой оказывается в непростых обстоятельствах, ему приходится отчаянно бороться за то, что действительно дорого", — рассказал актер Глеб Калюжный.

В съемках вместе с актерами участвовали около 30 сибирских хаски — ездовых собак, которых традиционно используют на севере.

"На съемках я впервые наблюдала северное сияние, перегладила огромное количество хаски. Где мы только не были: в Архангельске, Санкт-Петербурге, Мурманске и даже в виртуальной реальности! Моя героиня Ольга Сомова — это вымышленный персонаж, но у нее есть реальный прототип, на пароходе действительно была девушка-метеоролог. В нашей истории Сомова оказывается перед серьезным выбором. Из девочки она превращается в сильную и смелую женщину, которая способна быстро принимать решения и нести ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь близких ей людей", — отметила актриса Стася Милославская.

Как рассказывают создатели, из-за погодных условий съемочная команда постоянно сталкивалась с "непреодолимыми трудностями": под лед провалился снегоуборочный трактор, отдельные декорации унесло в море, после чего было принято решение перенести часть съемок в павильон и доснять некоторые сцены с применением новейших технологий. В проекте использовался огромный LED-экран длиной 32 метра и высотой 8 метров, на котором при помощи компьютерной графики в режиме реального времени создавали виртуальный мир, полностью воспроизводящий настоящие локации и декорации сериала.

"При помощи LED-экранов мы создавали управляемую природную среду, которую в реальной жизни уловить очень сложно. Во время одной смены мы могли постоянно использовать одно состояние погоды или, наоборот, поменять сразу несколько: в начале смены создать бурю, в середине — живописный заход солнца, а к концу сделать полярное сияние, которое в природе крайне сложно подловить. Кроме того, в процессе съемок мы придумали ноу-хау: LED-экран не позволяет снимать на 360 градусов, поэтому мы использовали поворотный механический круг, как в театре. Таким образом, конструкция в нужный момент могла поворачиваться на необходимый для кадра ракурс. После поворота под него подстраивался контент на экране — и мы продолжали снимать", — раскрывает секреты режиссер Степан Коршунов.

"Когда я увидел, что у нас в кадре на заднем плане нарисована деревня, в которой живут люди, и у каждого идет своя жизнь: кто-то делает зарядку, кто-то пошел за рыбой, кто-то колет дрова в дом, и это бесконечно продолжается — такая картинка вызывает восхищение", — рассказал актер Дмитрий Чеботарев.