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Олимпийские Спорт

В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по фигурному катанию "Самарочка"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 8 по 10 апреля проходили всероссийские соревнования по фигурному катанию — турнир "Самарочка". Спортсменов принял Дворец спорта имени Владимира Высоцкого, возведенный в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В "Самарочке" принимали участие 105 спортсменов из 21 региона России в дисциплине "одиночное катание". Фигуристы выявляли сильнейших в турнирах среди спортсменов I разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта.

Среди девушек I разряда победительницей стала Альбина Герасимова, представляющая Москву. Из самарских спортсменок лучший результат у Миланы Ишкиной — 12-е место. У юношей первенствовал Ильяс Халиуллин из Татарстана. Самарец Кирилл Андреянов стал 4-м.

Среди кандидатов в мастера спорта первые места заняли Арина Ореховская и Владислав Левичев из Оренбургской области. Из спортсменов нашего региона лучшие результаты у Софьи Исяновой — 9-е место и Андрея Денисова — 4-е место.

В соревнованиях мастеров представительница Самарской области Полина Тимошенко показала 3-й результат как в короткой, так и в произвольной программе и завоевала бронзовую медаль соревнований. Победила Валерия Шульская из Оренбурга. У мужчин сильнейшим был Владимир Ощепков из Пермского края. Представители Самарской области в этой категории не выступали.

Президент федерации фигурного катания Самарской области Вера Богуш напомнила, что соревнования "Самарочка" пришли на смену историческому для нашего региона турниру "Жигули", который переехал в Тольятти.

"В Тольятти сформировалась сильная школа фигурного катания под руководством тренера Олега Судакова, и "Жигули" переехали. Но и Самару мы не могли оставить без соревнований, так и родилась "Самарочка". Турнир мы проводим уже много лет, не прерывались и тогда, когда шло строительство нового Дворца спорта — нас временно принимал спорткомплекс "Орбита". Сейчас уже конец соревновательного сезона, но все равно заявок на участие было очень много. Участники приезжают, потому что знают — уровень проведения соревнований в Самаре очень хороший, представители федерации, спортивного объекта, минспорта делают все, чтобы турнир был профессиональным, красивым, домашним и уютным", — отметила Вера Богуш.

Гости соревнований отметили хорошую организацию турнира, уровень судейства, удобство самарского Дворца спорта.

"Соревнования как обычно прошли на высоком уровне. Мы поэтому и приезжаем каждый год в Самару: потрясающий Дворец спорта, условия, зал, судейство, и самое главное — большая конкуренция, которая мотивирует на дальнейшие результаты", — подчеркнула тренер-хореограф из Татарстана Илона Бикметова.

Проведение соревнований всероссийского уровня способствует популяризации фигурного катания в Самарской области и вовлекает население в систематические занятия физической культурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который реализуется по решению президента Владимира Путина. В нашем регионе создание условий для занятий спортом, развитие необходимой для этого инфраструктуры ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

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