В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по фигурному катанию "Самарочка"

В Самаре с 8 по 10 апреля проходили всероссийские соревнования по фигурному катанию — турнир "Самарочка". Спортсменов принял Дворец спорта имени Владимира Высоцкого, возведенный в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".

В "Самарочке" принимали участие 105 спортсменов из 21 региона России в дисциплине "одиночное катание". Фигуристы выявляли сильнейших в турнирах среди спортсменов I разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта.

Среди девушек I разряда победительницей стала Альбина Герасимова, представляющая Москву. Из самарских спортсменок лучший результат у Миланы Ишкиной — 12-е место. У юношей первенствовал Ильяс Халиуллин из Татарстана. Самарец Кирилл Андреянов стал 4-м.

Среди кандидатов в мастера спорта первые места заняли Арина Ореховская и Владислав Левичев из Оренбургской области. Из спортсменов нашего региона лучшие результаты у Софьи Исяновой — 9-е место и Андрея Денисова — 4-е место.

В соревнованиях мастеров представительница Самарской области Полина Тимошенко показала 3-й результат как в короткой, так и в произвольной программе и завоевала бронзовую медаль соревнований. Победила Валерия Шульская из Оренбурга. У мужчин сильнейшим был Владимир Ощепков из Пермского края. Представители Самарской области в этой категории не выступали.

Президент федерации фигурного катания Самарской области Вера Богуш напомнила, что соревнования "Самарочка" пришли на смену историческому для нашего региона турниру "Жигули", который переехал в Тольятти.

"В Тольятти сформировалась сильная школа фигурного катания под руководством тренера Олега Судакова, и "Жигули" переехали. Но и Самару мы не могли оставить без соревнований, так и родилась "Самарочка". Турнир мы проводим уже много лет, не прерывались и тогда, когда шло строительство нового Дворца спорта — нас временно принимал спорткомплекс "Орбита". Сейчас уже конец соревновательного сезона, но все равно заявок на участие было очень много. Участники приезжают, потому что знают — уровень проведения соревнований в Самаре очень хороший, представители федерации, спортивного объекта, минспорта делают все, чтобы турнир был профессиональным, красивым, домашним и уютным", — отметила Вера Богуш.

Гости соревнований отметили хорошую организацию турнира, уровень судейства, удобство самарского Дворца спорта.

"Соревнования как обычно прошли на высоком уровне. Мы поэтому и приезжаем каждый год в Самару: потрясающий Дворец спорта, условия, зал, судейство, и самое главное — большая конкуренция, которая мотивирует на дальнейшие результаты", — подчеркнула тренер-хореограф из Татарстана Илона Бикметова.

Проведение соревнований всероссийского уровня способствует популяризации фигурного катания в Самарской области и вовлекает население в систематические занятия физической культурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который реализуется по решению президента Владимира Путина. В нашем регионе создание условий для занятий спортом, развитие необходимой для этого инфраструктуры ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.