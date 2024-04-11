ИИ вышел на рынок труда

В регионах Приволжья спрос на специалистов, понимающих в нейросетях, дорос почти до 3 тысяч вакансий в 2023 году, такие данные приводит hh.ru. Это на 23% больше, чем в 2022. Изменился ли рынок труда под влиянием искусственного интеллекта, дает ли знание нейросетей шанс на большую зарплату и кому уже не обойтись без них — разбирались вместе с экспертами из hh.ru, Tele2 и "Группы Астра".

Искусственный интеллект работает за людей

В Tele2 искусственный интеллект трудится давно и активно. Он "работает" в нескольких подразделениях: в техническом департаменте, рекомендательном сервисе обучения, аналитике больших данных.

В Приволжье ИИ участвует в развитии сети и улучшении качества связи Tele2, ему передали регулярные сбор и обработку имеющихся данных о нагрузке на сеть и точках роста трафика. Его основная задача — разгрузить сотрудников, выполнять за них рутинную работу и сэкономить людям время на более полезные дела. Так, благодаря ИИ сроки планирования технических работ сократились на 18%, вычисление оптимальных параметров для настройки базовых станций на 20%. Многие процессы проходят автоматически, с ростом нагрузки на сеть ИИ определяет, на какие частоты переключить часть устройств вблизи загруженной базовой станции, чтобы качество связи и скорость интернета оставалось на высоте.

Такие ситуации иногда возникают в периоды праздников или масштабных мероприятий, служба эксплуатации работает в штатном режиме, не приходится вызывать специалистов на работу в законные выходные. Процесс принятия решений в Tele2 остается на плечах технических специалистов. Искусственный интеллект способен работать только с четко поставленными задачами, но он не обладает креативностью, способностью к адаптации и практическим опытом, что необходимо в различных областях телекоммуникационной индустрии. ИИ давно и успешно используют для геоаналитики в сервисах big data, кроме того, его аналитические "способности" оказались полезными в обучении на рабочем месте.

Алгоритмы машинного обучения работают во внутреннем сервисе компании. Их задача — рекомендация курсов для самостоятельного изучения. ИИ считывает профиль пользователя, историю пройденных тем и подбирает рекомендации, исходя из интересов сотрудника, а также курсов, которые прошли его коллеги по департаменту. В результате время выбора обучения сократилось почти в три раза. Маркетплейс обучения Level Up оказался в числе лучших и занял почётное 2 место в номинации "Лучшее digital-решение 2023 года для корпоративного обучения".

"Мы рассматриваем ИИ как современный рабочий инструмент и приветствуем интерес к нейросетям у сотрудников и соискателей. В наших вакансиях сейчас нет требований по навыкам его использования. Безусловно, они будут плюсом при рассмотрении кандидатов, но в первую очередь мы оцениваем общий уровень профессионализма, а также то, насколько навыки соискателя соотносятся с задачами должности", — отметила директор по работе с персоналом макрорегиона "Волга" Tele2 Елена Щербакова.

Сейчас на порталах по поиску сотрудников Tele2 размещены сотни вакансий по всей России, востребованы технические специалисты и эксперты по корпоративному бизнесу. Посмотреть варианты можно здесь. Для некоторых специальностей ИИ станет хорошим ассистентом в решении амбициозных задач.

Нейросети и ИИ в IT

Умение соискателей взаимодействовать с технологиями искусственного интеллекта ИТ-компании считают желательным. Об этом рассказали в "Группе Астра" — ведущем отечественном разработчике системного и инфраструктурного ПО. Речь не только про нейросети, но и про широкий спектр направлений, так или иначе связанных с искусственным интеллектом: от знаний, как разрабатываются нейронные и тензорные процессоры на физическом уровне, до умения работать с большими данными. Эти навыки уже считаются полезными, а в будущем, очевидно, станут необходимыми. Сейчас подразделениями "Группы Астры" разрабатываются подходы по использованию систем искусственного интеллекта для "умной" обработки результатов анализа исходного кода и поиска в нем ошибок, а также развития средств защиты информации.

"Говоря о моем направлении, мы применяем некоторые технологии ИИ для подбора сотрудников, но пока в не очень больших объёмах. Это важная точка роста и развития. Думаю, что для всей HR-сферы сейчас очень актуально смотреть разные технологии ИИ, учиться и начинать использовать их в работе. Однако стоит понимать, что нейросеть может повысить эффективность того, что уже есть в плане известных алгоритмов. Она способна делать это гораздо быстрее и человека, и каких-то стандартных способов обработки данных. Делает это более эффективно, но она не позволяет получать новое. Пока можно говорить только о переносе на плечи нейронных сетей рутинной работы и анализа большого количества информации. Она сможет сильно повысить производительность, но только для тех сотрудников, кто научится с ней работать", — рассказала директор по персоналу "Группы Астра" Марина Яловега.

В Приволжье растет спрос на знатоков нейросетей

По оценкам hh.ru, данные по Приволжью повторяют данные по России. В стране спрос на специалистов по нейросетям вырос на 25% по сравнению с 2022 годом. Особенно компании выделяют знание ChatGPT (69%), Midjourney (31%), Kandinsky (19%), Stable Diffusion (13%) и IMAGINE (13%). При этом в 17% случаев работодатели обращают внимание на навык использования нейросетей в резюме.

Чаще всего функционал работы с ИИ или нейросетями встречается в вакансиях программистов и разработчиков, а также копирайтеров и редакторов. С конца весны 2023 года появились новые специализации: промпт-инженеры, AI-редакторы, аналитики и исследователи AI. Спрос на AI-тренеров в Приволжье за год вырос на 190%, компании разместили более 400 подобных вакансий. В целом, эксперты hh.ru отмечают набирающий силу тренд на ИИ-специалистов, но без серьёзных скачков, как это было весной 2023 года.

Нейросети дают преимущество, но это не точно

Hh.ru также приводит данные по соискателям, 80% респондентов в Приволжье интересуются ИИ и нейросетями. Это самый высокий показатель по России, в целом по стране уровень интереса находится на отметке 68%. Таким образом, жители Приволжья оказались самыми открытыми к новому в диджитал-сфере: 32% уже применяют ИИ в работе, из них 78% в целом довольны результатом. Чаще всего возможности нейронки задействуют ИТ-специалисты, представители креативных профессий, в числе которых преобладают маркетологи, пиарщики, работники медиа, SMM-специалисты, дизайнеры.

Интересно, что каждая десятая компания готова поднять заплату на 10-20% тем, кто эффективно работает с нейросетями. Еще 6% работодателей предоставляют нематериальные бонусы, в то же время 65% компаний доплачивать за знание нейронки не планируют.