ИИ вышел на рынок труда

В регионах Приволжья спрос на специалистов, понимающих в нейросетях, дорос почти до 3 тысяч вакансий в 2023 году, такие данные приводит hh.ru. Это на 23% больше, чем в 2022. Изменился ли рынок труда под влиянием искусственного интеллекта, дает ли знание нейросетей шанс на большую зарплату и кому уже не обойтись без них — разбирались вместе с экспертами из hh.ru, Tele2 и "Группы Астра".
Искусственный интеллект работает за людей
В Tele2 искусственный интеллект трудится давно и активно. Он "работает" в нескольких подразделениях: в техническом департаменте, рекомендательном сервисе обучения, аналитике больших данных.
В Приволжье ИИ участвует в развитии сети и улучшении качества связи Tele2, ему передали регулярные сбор и обработку имеющихся данных о нагрузке на сеть и точках роста трафика. Его основная задача — разгрузить сотрудников, выполнять за них рутинную работу и сэкономить людям время на более полезные дела. Так, благодаря ИИ сроки планирования технических работ сократились на 18%, вычисление оптимальных параметров для настройки базовых станций на 20%. Многие процессы проходят автоматически, с ростом нагрузки на сеть ИИ определяет, на какие частоты переключить часть устройств вблизи загруженной базовой станции, чтобы качество связи и скорость интернета оставалось на высоте.
Такие ситуации иногда возникают в периоды праздников или масштабных мероприятий, служба эксплуатации работает в штатном режиме, не приходится вызывать специалистов на работу в законные выходные. Процесс принятия решений в Tele2 остается на плечах технических специалистов. Искусственный интеллект способен работать только с четко поставленными задачами, но он не обладает креативностью, способностью к адаптации и практическим опытом, что необходимо в различных областях телекоммуникационной индустрии. ИИ давно и успешно используют для геоаналитики в сервисах big data, кроме того, его аналитические "способности" оказались полезными в обучении на рабочем месте.
Алгоритмы машинного обучения работают во внутреннем сервисе компании. Их задача — рекомендация курсов для самостоятельного изучения. ИИ считывает профиль пользователя, историю пройденных тем и подбирает рекомендации, исходя из интересов сотрудника, а также курсов, которые прошли его коллеги по департаменту. В результате время выбора обучения сократилось почти в три раза. Маркетплейс обучения Level Up оказался в числе лучших и занял почётное 2 место в номинации "Лучшее digital-решение 2023 года для корпоративного обучения".
"Мы рассматриваем ИИ как современный рабочий инструмент и приветствуем интерес к нейросетям у сотрудников и соискателей. В наших вакансиях сейчас нет требований по навыкам его использования. Безусловно, они будут плюсом при рассмотрении кандидатов, но в первую очередь мы оцениваем общий уровень профессионализма, а также то, насколько навыки соискателя соотносятся с задачами должности", — отметила директор по работе с персоналом макрорегиона "Волга" Tele2 Елена Щербакова.
Сейчас на порталах по поиску сотрудников Tele2 размещены сотни вакансий по всей России, востребованы технические специалисты и эксперты по корпоративному бизнесу. Посмотреть варианты можно здесь. Для некоторых специальностей ИИ станет хорошим ассистентом в решении амбициозных задач.
Нейросети и ИИ в IT
Умение соискателей взаимодействовать с технологиями искусственного интеллекта ИТ-компании считают желательным. Об этом рассказали в "Группе Астра" — ведущем отечественном разработчике системного и инфраструктурного ПО. Речь не только про нейросети, но и про широкий спектр направлений, так или иначе связанных с искусственным интеллектом: от знаний, как разрабатываются нейронные и тензорные процессоры на физическом уровне, до умения работать с большими данными. Эти навыки уже считаются полезными, а в будущем, очевидно, станут необходимыми. Сейчас подразделениями "Группы Астры" разрабатываются подходы по использованию систем искусственного интеллекта для "умной" обработки результатов анализа исходного кода и поиска в нем ошибок, а также развития средств защиты информации.
"Говоря о моем направлении, мы применяем некоторые технологии ИИ для подбора сотрудников, но пока в не очень больших объёмах. Это важная точка роста и развития. Думаю, что для всей HR-сферы сейчас очень актуально смотреть разные технологии ИИ, учиться и начинать использовать их в работе. Однако стоит понимать, что нейросеть может повысить эффективность того, что уже есть в плане известных алгоритмов. Она способна делать это гораздо быстрее и человека, и каких-то стандартных способов обработки данных. Делает это более эффективно, но она не позволяет получать новое. Пока можно говорить только о переносе на плечи нейронных сетей рутинной работы и анализа большого количества информации. Она сможет сильно повысить производительность, но только для тех сотрудников, кто научится с ней работать", — рассказала директор по персоналу "Группы Астра" Марина Яловега.
В Приволжье растет спрос на знатоков нейросетей
По оценкам hh.ru, данные по Приволжью повторяют данные по России. В стране спрос на специалистов по нейросетям вырос на 25% по сравнению с 2022 годом. Особенно компании выделяют знание ChatGPT (69%), Midjourney (31%), Kandinsky (19%), Stable Diffusion (13%) и IMAGINE (13%). При этом в 17% случаев работодатели обращают внимание на навык использования нейросетей в резюме.
Чаще всего функционал работы с ИИ или нейросетями встречается в вакансиях программистов и разработчиков, а также копирайтеров и редакторов. С конца весны 2023 года появились новые специализации: промпт-инженеры, AI-редакторы, аналитики и исследователи AI. Спрос на AI-тренеров в Приволжье за год вырос на 190%, компании разместили более 400 подобных вакансий. В целом, эксперты hh.ru отмечают набирающий силу тренд на ИИ-специалистов, но без серьёзных скачков, как это было весной 2023 года.
Нейросети дают преимущество, но это не точно
Hh.ru также приводит данные по соискателям, 80% респондентов в Приволжье интересуются ИИ и нейросетями. Это самый высокий показатель по России, в целом по стране уровень интереса находится на отметке 68%. Таким образом, жители Приволжья оказались самыми открытыми к новому в диджитал-сфере: 32% уже применяют ИИ в работе, из них 78% в целом довольны результатом. Чаще всего возможности нейронки задействуют ИТ-специалисты, представители креативных профессий, в числе которых преобладают маркетологи, пиарщики, работники медиа, SMM-специалисты, дизайнеры.
Интересно, что каждая десятая компания готова поднять заплату на 10-20% тем, кто эффективно работает с нейросетями. Еще 6% работодателей предоставляют нематериальные бонусы, в то же время 65% компаний доплачивать за знание нейронки не планируют.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)