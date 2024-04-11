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Музеи и выставки Культура

На Станкозаводе пройдет посвященная космосу выставка "ОДИССЕЯ63"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 12 по 14 апреля в центре труда и отдыха "Станкозавод" в Самаре пройдет выставка в формате digital-инсталляции "ОДИССЕЯ63" (18+) от Sudakov_studio.

Фото: Центр труда и отдыха "Станкозавод"

Зритель погрузится в фантастическую новеллу о будущем покорении космоса на "Станкозаводе". В день открытия ее поддержит вечеринка с музыкальным перформансом и DJ сетами.

"У меня есть желание рассказать и создать визуализацию "нашей" фундаментальной фантастики. В детстве я зачитывался фантастическими новеллами журналов конца 80-х и начала 90-х, где драма и наукократия стояли на первом месте, что тяжело найти в современных кинохитах. Проект — это попытка создания отличимого от принятого канона аутентичного дизайн-кода фантастики. Возможность соединить фантастику, 3D, генеративную графику и музыку — однозначно сподвигает к созданию таких проектов", — автор проекта digital-художник Сергей Судаков.

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