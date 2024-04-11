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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Russia DevOps Report 2023: рынок готов к принятию отечественного ПО, но медлит с реальной миграцией

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский ИТ-рынок достиг высокой степени готовности к переходу на отечественные инструменты разработки: 52% представителей цифровой индустрии рассматривают возможность старта импортозамещения в 2024–2025 годах. Однако специалисты видят точки роста для новых продуктов. К таким выводам пришли эксперты платформы Сфера (Холдинг Т1) после подведения итогов исследования Russia DevOps Report 2023.

Аналитики собрали масштабную базу знаний: были опрошены 817 представителей компаний-лидеров российского рынка, включая руководителей и инженеров команд разработки. Исследователей интересовал вопрос, какие изменения рынка DevOps российские компании считают ключевыми, какие инструменты используют, как преодолевают технологические и кадровые вызовы.

Все без исключения респонденты назвали уход иностранных вендоров и ужесточение регуляторных требований главными факторами, изменившими их работу. Как следствие, доля компаний, использующих решения российских поставщиков, увеличилась с 54% в 2022 году до 77% в 2023 году. Тренд на импортозамещение подтверждается также ростом — с 56% до 73% — числа организаций, практикующих применение решений с открытым исходным кодом.

Согласно исследованию, свыше половины опрошенных полагают, что рынок уже готов к переходу на отечественные решения. При этом 37% профильных специалистов (ИТ-архитекторов, специалистов по безопасности и инженеров) отмечают, что российским DevOps-инструментам еще предстоит качественная эволюция, чтобы достичь высоких стандартов, к которым привыкли пользователи решений от мировых лидеров.

Рост числа кибератак во всем мире, а также ужесточение регуляторных правил привело к корпоративному запросу на повышение уровня информационной безопасности процесса разработки. Более всего киберугрозами озабочены небольшие и средние команды разработки с числом участников до 1000 человек, — среди них каждая вторая указывает на рост "показателя страха". Многие специалисты видят решение проблемы в автоматизации поиска уязвимостей.

Последний год продемонстрировал рост интереса ИТ-разработчиков к облачным технологиям. Каждый пятый респондент среди важных факторов развития практик назвал активный перевод DevOps-процессов на облачные платформы. Значительная часть опрошенных (44%) планирует рассмотреть такую возможность. На текущий момент только 4% респондентов заявили, что все DevOps-инструменты развернуты в облачной среде. Подавляющее большинство (69%) использует гибридную инфраструктуру, а 27% — только собственную, предпочитая сохранять критически важные данные в закрытом контуре.

Потенциальный интерес во многом объясняется тем, что за счет облачной миграции снижаются финансовые затраты (это факт отметили 45% респондентов) и повышается гибкость процессов разработки (43%).

Новый и заметный тренд — рост применения технологий искусственного интеллекта на всех стадиях жизненного цикла программного обеспечения. Как показало исследование, почти половина респондентов (49%) уже так или иначе применяет инструменты с использованием ИИ.

Один из разделов исследования был посвящен кадровому анализу DevOps-команд, так как участники опроса назвали дефицит специалистов основным препятствием на пути более активного развития DevOps-практик. Нехватку высококвалифицированных кадров отметили 42% респондентов. Также в ходе исследования удалось выяснить, что неудовлетворенные зарплатные ожидания — главная причина текучки кадров: 35% опрошенных специалистов покинули предыдущее место работы именно из-за отсутствия роста вознаграждения.

"Впервые мы опубликовали Russia DevOps Report в 2023 году: нам было важно в момент кардинальной перестройки ИТ-ландшафта зафиксировать срез рынка разработки продуктов и его ключевые проблемы. В этом году исследование стало более масштабным и глубоким, существенно возросло число компаний-участников исследования. Ряд из них имеет десятки ИТ-команд с числом сотрудников более чем 1 тысяча. Замечу, что самыми активными были компании из сфер, обладающих максимальной цифровой зрелостью: ритейл, телекоммуникации, банковская отрасль, консалтинг", — подчеркнул заместитель генерального директора Холдинга Т1, управляющий директор НОТА Кирилл Булгаков.

"Наше исследование выявило, что 84% компаний создают высокотехнологичные продукты для внутреннего использования, около 38% — для внешнего рынка. При этом у почти 15% компаний в разработке находится более 50 продуктов одновременно, а это значит, что потребность в надежных DevOps-инструментах и готовых фреймворках, которые приведут к унификации и централизации процесса, будет только расти. Бизнес ждет от таких решений снижения себестоимости разработки за счет автоматизации и улучшение качества кода", — отметил Евгений Калашников, CPO инженерных инструментов платформы Сфера.

Russia DevOps Report проводится с 2022 года. В этом году партнерами исследования стали МТС, IBS, Yandex Cloud, Лаборатория Касперского, НИУ ВШЭ, ИСП РАН, а также ЭКОПСИ Консалтинг.

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