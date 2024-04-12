"Подростки в космосе": стартовали съемки нового сериала от Wink.ru и создателей "Трудных подростков"

В канун Дня космонавтики стартовали съемки нового фантастического детектива под рабочим названием "Подростки в космосе" (12+). В сериале снимаются Святослав Рогожан ("Трудные подростки"), Денис Косиков ("Офлайн"), Лев Зулькарнаев ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), Софья Аржаных ("Цикады") и Аскар Ильясов ("Нулевой пациент").
Производством сериала занимается Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") по заказу "НМГ Студии". Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Балет", "Библиотекарь" и другие) и расскажет о компании подростков из относительно недалекого будущего, которым предстоит отправиться в космос ради спасения планеты.
2054 год. Земля буквально задыхается, и из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Кирилл — парень из неблагополучного района, если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня — дочь прославленного космонавта, она отчаянно пытается разобраться в гибели отца. Из 13 смельчаков, каждый из которых имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом и вернуть будущее себе и всей планете?
"Нас ждет мультижанровый сериал. Похоже, мы снимаем что-то новое и не имеющее аналогов. С одной стороны — это научная фантастика, с другой — детектив, с третьей — подростковая история. Мы собрали каст молодых и талантливых актеров. Безумно интересно посмотреть, что из этого получится", — рассказали продюсеры сериала Екатерина Матвиенко и Алексей Воробьев.
"Когда я был маленький, то не мечтал стать космонавтом. Но взрослея, я начал понимать, что с каждым годом меня все больше тянет туда. Я много посмотрел передач, фильмов и прочел книг о космосе, даже не догадываясь, что совсем скоро мне представится возможность сыграть космонавта и приблизиться к своей Большой Мечте", — поделился актер Святослав Рогожан, исполняющий роль Романа, одного из курсантов космического колледжа, который стремится быть лучшим во всем.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)