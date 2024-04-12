Жители Самарской области стали больше интересоваться космосом

Жители региона проявляют повышенный интерес к сайтам космической тематики. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина в области стали на 20% чаще интересоваться историей легендарного полета и биографией прославленного соотечественника, подготовкой современных космонавтов, а также наблюдать за Солнечной системой в режиме онлайн. Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе исследования обезличенных данных абонентов.
Наибольший рост трафика зафиксирован на сайте музея-заповедника Юрия Гагарина — пользователи из Самарской области заходили на него в 12 раз чаще, чем годом ранее. Портал "Роскосмоса" стал популярнее в 1,5 раза. Помимо этого, жители региона увлеклись онлайн-трансляциями с Международной космической станции — трафик на этот ресурс подскочил также в 1,5 раза.
По наблюдениям аналитиков, максимальная активность жителей региона на русскоязычные сайты космической тематики фиксируется в июле, августе и сентябре. Повышенное внимание они связывают с необычными астрономическими явлениями — суперлунием, солнечным затмением и звездопадами.
Отметим, что интерес к теме космоса увеличился в целом по стране. Так, трафик на сайт музея-заповедника Гагарина вырос более чем в 11 раз за год, а на сайт новостей космоса astronews.ru — в 2,3 раза. Активность на портале Центра подготовки космонавтов за 2023 год стала выше на 47% по сравнению с предыдущим годом. Также популярностью у россиян пользуются московский и петербургский планетарии.
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Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)