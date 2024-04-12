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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Жители Самарской области стали больше интересоваться космосом

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители региона проявляют повышенный интерес к сайтам космической тематики. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина в области стали на 20% чаще интересоваться историей легендарного полета и биографией прославленного соотечественника, подготовкой современных космонавтов, а также наблюдать за Солнечной системой в режиме онлайн. Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе исследования обезличенных данных абонентов.

Наибольший рост трафика зафиксирован на сайте музея-заповедника Юрия Гагарина — пользователи из Самарской области заходили на него в 12 раз чаще, чем годом ранее. Портал "Роскосмоса" стал популярнее в 1,5 раза. Помимо этого, жители региона увлеклись онлайн-трансляциями с Международной космической станции — трафик на этот ресурс подскочил также в 1,5 раза.

По наблюдениям аналитиков, максимальная активность жителей региона на русскоязычные сайты космической тематики фиксируется в июле, августе и сентябре. Повышенное внимание они связывают с необычными астрономическими явлениями — суперлунием, солнечным затмением и звездопадами.

Отметим, что интерес к теме космоса увеличился в целом по стране. Так, трафик на сайт музея-заповедника Гагарина вырос более чем в 11 раз за год, а на сайт новостей космоса astronews.ru — в 2,3 раза. Активность на портале Центра подготовки космонавтов за 2023 год стала выше на 47% по сравнению с предыдущим годом. Также популярностью у россиян пользуются московский и петербургский планетарии.

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