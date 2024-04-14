"Нова" проиграла белорусскому "Шахтеру" — 2:3

В воскресенье, 14 апреля, ВК "Нова" в Сосновом Бору встретилась с "Шахтером" из Солигорска (Беларусь).
Первый период для волжан закончился неудачно — 19:25. Весь второй период "Нова" провела в отстающих и закончила со счетом 22:25.
В третьем периоде новокуйбышевцы быстро вырвались вперед на пять очков, но потом потеряли это преимущество, в том числе из-за множества своих ошибок. Каждый упущенный мяч снижал настрой волжан. Но после таймаута на счете 18:20 они собрались, стали активно бороться и все же вытянули период — 26:24.
Четвертый период начался очень бодро для "Новы", новокуйбышевцы воспрянули духом, начали играть агрессивнее и допускать меньше ошибок. Однако к концу волейболистам "Шахтера" в тяжелой борьбе все же удалось вырвать победу — 24:26.
В итоге "Нова" проиграла — 2:3.
Следующий матч новокуйбышевцы проведут 26 апреля в Минске с "Динамо-ЛО".
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!