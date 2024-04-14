"Нова" проиграла белорусскому "Шахтеру" — 2:3

В воскресенье, 14 апреля, ВК "Нова" в Сосновом Бору встретилась с "Шахтером" из Солигорска (Беларусь).

Первый период для волжан закончился неудачно — 19:25. Весь второй период "Нова" провела в отстающих и закончила со счетом 22:25.

В третьем периоде новокуйбышевцы быстро вырвались вперед на пять очков, но потом потеряли это преимущество, в том числе из-за множества своих ошибок. Каждый упущенный мяч снижал настрой волжан. Но после таймаута на счете 18:20 они собрались, стали активно бороться и все же вытянули период — 26:24.

Четвертый период начался очень бодро для "Новы", новокуйбышевцы воспрянули духом, начали играть агрессивнее и допускать меньше ошибок. Однако к концу волейболистам "Шахтера" в тяжелой борьбе все же удалось вырвать победу — 24:26.

В итоге "Нова" проиграла — 2:3.

Следующий матч новокуйбышевцы проведут 26 апреля в Минске с "Динамо-ЛО".