16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СамГМУ планирует запустить новый технопарк ПИШ до конца 2024 года В больнице им. Ерошевского спасли зрение фермеру, которого боднула в глаз корова Семейные ценности: из областного Перинатального центра выписали многодетную маму и двойняшек Главврач Кинельской ЦРБ: "Нацпроект позволяет улучшать условия оказания медпомощи" Самарские врачи назначены главными внештатными специалистами Минздрава РФ в ПФО

Здравоохранение Общество

СамГМУ планирует запустить новый технопарк ПИШ до конца 2024 года

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 153
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России откроет новый технопарк на базе Передовой медицинской инженерной школы университета. В настоящий момент новое подразделение ПИШ уже находится на стадии проектирования, планирования производственных процессов, необходимых объемов оснащения и ремонта помещений. Общая площадь технопарка составит 250 квадратных метров.

Фото: предоставлено СамГМУ

"У нас уже сформировалась очередь из команд с проектами для реализации в Инжиниринговом центре нашего Института инновационного развития, поэтому мы приняли решение создать новый технопарк под эгидой ПИШ. Задача нового технопарка — быстрое макетирование, прототипирование в короткие сроки. Сегодня очень важно быстро сделать прототип и отдать заказчику. Потому что фактор времени играет огромную роль — кто первый выходит на рынок, тот и побеждает", — комментирует ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов.

Как отмечает директор Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ Антон Иващенко, создание нового технопарка позволит усилить инженерную деятельность университета.

"Мы планируем некоторое перераспределение. Новый технопарк будет осуществлять поисковые исследования, тогда как в Институте инновационного развития СамГМУ сосредоточатся дополнительные разработки и разработки, уже прошедшие апробацию. Это оптимизирует работу и ускорит текущие процессы разработки новых продуктов и их вывода на рынок", — поясняет Антон Иващенко.

Технопарк ПИШ планируют запустить до конца 2024 года.

По итогам участия в программе "Передовые инженерные школы" в 2023 году ПИШ СамГМУ переместилась из второй группы в первую и вошла в ТОП-3 всех ПИШ России по количеству набранных итоговых баллов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5