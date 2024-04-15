Французский холдинг Soprema приобрел самарский завод "Мягкая кровля"

Холдинг Soprema установил контроль над акционером завода "Мягкая кровля" компанией RWT SA. Об этом сообщает "Самарское обозрение". Таким способом иностранный концерн со штаб-квартирой в Страсбурге реализовал свои давние планы выйти на российский производственный рынок через приобретение самарского предприятия.
Воплощение планов, как сообщает издание, затормозилось из-за антироссийских санкций и сложной политической обстановки, однако Soprema нашла способ обойти существующие ограничения. Эксперты "СО" предполагают, что включив в цепочку промежуточное звено, новый конечный бенефициар "Мягкой кровли" пытается минимизировать свои риски по обе стороны формирующегося "железного занавеса".
В 2019 году стало известно, что одно из крупнейших самарских предприятий в сфере стройиндустрии — завод "Мягкая кровля" — попало в сферу внимания французского холдинга Soprema. Иностранные инвесторы громко заявили об этом и в ходе общения в правительственных кругах региона, и в СМИ. Тогда президент французской компании Пьер-Этьен Биндшедлер встречался с на тот момент председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым, а в интервью газете "Самарское обозрение" Биндшедлер рассказывал о планах Soprema в отношении самарского актива. Примерно в то же время на официальном сайте "Мягкой кровли" появилась информация, что предприятие перешло под контроль французского холдинга.
"В 2019 году международная группа компаний Soprema официально объявила о своем намерении по выходу на российский рынок и планах развития своих производственных и коммерческих предприятий, — говорится на сайте завода. — Компания остановила свой выбор на Самарской области: в январе 2020 года "Soprema" выкупила 100% акций АО "Мягкая кровля" и АО "ЕТ-Пласт" для строительства нового производственного объекта (производственное здание площадью более 2 тыс. кв. метров на существующих площадях предприятий), в котором планируется установить итальянское оборудование для производства гидроизоляционных материалов премиум-класса". Эта информация на сайте самарского завода содержится до сих пор в разделе "История компании". Ранее в "Мягкой кровле" сообщали, что Soprema планировала инвестировать в новый проект порядка 1 млрд рублей.
Однако сделка по покупке "Мягкой кровли" так и не была заключена. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компания "ЕТ-Пласт" прекратила свою деятельность в ноябре 2021 года в результате присоединения к другому юрлицу, и правопреемником организации стало АО "Мягкая кровля". Основными же владельцами последнего, как сообщает "СПАРК-Интерфакс", до осени 2023 года оставались физические лица — Олег Ермаков и Владислав Тимофеев, в собственности каждого из которых было по 26,09% акций, и Геннадий Евдокимов с 4,35%. А с 27 октября прошлого года новым владельцем "Мягкой кровли" официально стала зарегистрированная в Люксембурге компания RWT SA. Что представляет собой эта организация, кому принадлежит и чем занимается, было неизвестно — информация о ней в свободном доступе отсутствовала.
В самой "Мягкой кровле" в тот момент подтвердили смену собственника, однако информации о новом владельце предприятия не дали.
Не сумев приобрести "Мягкую кровлю" напрямую, французский холдинг реализовал иную схему. Люксембургская фирма, выкупившая в минувшем октябре 100% акций завода, оказалась в ней лишь промежуточным звеном. В системе "СПАРК-Интерфакс" 18 марта 2024 года появилась информация, что собственником RWT SA стал концерн Soprema. Таким образом, на сегодняшний день крупный самарский производитель кровельных материалов фактически контролируется из Франции.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Наглости хватает судиться.
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд