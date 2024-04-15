Электрощит Самара приглашает соискателей на День открытых дверей

18 апреля в 17:00 на производственной площадке в п. Красная Глинка состоится "День открытых дверей Электрощит Самара", где каждый желающий сможет познакомиться с компанией, увидеть возможности предприятия, ознакомиться с актуальными вакансиями и пройти собеседование.

В рамках мероприятия соискатели смогут посетить музей им. Ю.В. Егорова, побывать в многофункциональном выставочном комплексе, а также в производственном цехе сборочного кластера.

Электрощит Самара — крупнейший производитель электротехнического оборудования 0,4 — 220 кВ, системообразующее предприятие Российской Федерации. Компания создает рабочие места для более 3 500 сотрудников и проводит большую работу по привлечению соискателей среди жителей города.

Регистрация на мероприятие по ссылке.