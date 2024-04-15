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Электрощит Самара приглашает соискателей на День открытых дверей

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 апреля в 17:00 на производственной площадке в п. Красная Глинка состоится "День открытых дверей Электрощит Самара", где каждый желающий сможет познакомиться с компанией, увидеть возможности предприятия, ознакомиться с актуальными вакансиями и пройти собеседование.

В рамках мероприятия соискатели смогут посетить музей им. Ю.В. Егорова, побывать в многофункциональном выставочном комплексе, а также в производственном цехе сборочного кластера.

Электрощит Самара — крупнейший производитель электротехнического оборудования 0,4 — 220 кВ, системообразующее предприятие Российской Федерации. Компания создает рабочие места для более 3 500 сотрудников и проводит большую работу по привлечению соискателей среди жителей города.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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