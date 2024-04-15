Электрощит Самара приглашает соискателей на День открытых дверей

18 апреля в 17:00 на производственной площадке в п. Красная Глинка состоится "День открытых дверей Электрощит Самара", где каждый желающий сможет познакомиться с компанией, увидеть возможности предприятия, ознакомиться с актуальными вакансиями и пройти собеседование.
В рамках мероприятия соискатели смогут посетить музей им. Ю.В. Егорова, побывать в многофункциональном выставочном комплексе, а также в производственном цехе сборочного кластера.
Электрощит Самара — крупнейший производитель электротехнического оборудования 0,4 — 220 кВ, системообразующее предприятие Российской Федерации. Компания создает рабочие места для более 3 500 сотрудников и проводит большую работу по привлечению соискателей среди жителей города.
Регистрация на мероприятие по ссылке.
Последние комментарии
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?
нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают