Семейство "АИСТов" пополнится осенью

Делегация компании "СТЦ" обсудила с руководством Самарского университета им. Королева ход работ по созданию спутника "АИСТ-СТ".

Делегация компании "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург) в ходе рабочей поездки в Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева посетила Передовую инженерную аэрокосмическую школу (ПИАШ) и встретилась с руководством университета и ведущими специалистами аэрокосмического направления.

Как рассказал Иван Ткаченко, директор ПИАШ, обсуждалась ключевая тема сотрудничества компании "СТЦ" и Самарского университета им. Королева — совместная разработка наноспутника радиолокационного наблюдения "АИСТ-СТ" размерностью 12U, запуск которого запланирован на конец 2024 года, а также разработка технологии его роботизированной сборки для последующего крупносерийного производства и создания многоспутниковой орбитальной группировки.

"У нас выстроилась очень хорошая коллаборация — и кадровая, и техническая. Уже вложено немало сил в интеллектуальную составляющую, в проектирование, в отработку спутника. Для приема информации мы планируем задействовать наземный комплекс управления малыми космическими аппаратами Самарского университета им. Королёва — то есть складывается очень хорошая синергия "СТЦ" как промышленного предприятия и университета как научно-технического центра.

Сам аппарат "АИСТ-СТ" получается уникальным, с очень серьезными техническими характеристиками в своей размерности. Что касается радиолокационной съемки, то она крайне актуальна для страны. И мы рассчитываем на большие, интересные перспективы", — отметил Евгений Космодемьянский, начальник научно-технического центра — генеральный конструктор по космическим системам и комплексам ООО "СТЦ".

По его словам, представители компании побывали на киберфизической фабрике по производству МКА Передовой инженерной аэрокосмической школы и непосредственно на месте ознакомились с разработками по автоматизации сборочных процессов. Евгений Космодемьянский подчеркнул, что роботизацией производства спутников сейчас активно занимаются крупные предприятия космической отрасли, причем на этом фоне разработки Самарского университета им. Королёва находятся на высоком уровне.

"Совместная работа идет, и мы уже видим, что нашему предприятию будет что перенять у ПИАШ университета для внедрения на собственном производстве. Сейчас конструкция спутника "АИСТ-СТ", выполненная по традиционным технологиям, активно перерабатывается под полностью автоматизированную, безлюдную сборку. Мы уверены, что совместно нам удастся найти технические решения, которые позволят сохранить достигнутые характеристики аппарата и одновременно повысить его надежность за счет более качественной сборки, характерной для роботизированных линий", — отметил Евгений Космодемьянский.

Он отметил, что в компании "СТЦ" трудится много выпускников Самарского университета им. Королёва, которые занимают сейчас ведущие позиции в проекте по созданию "АИСТа-СТ". Результаты их работы вызывают у руководства компании закономерный интерес к вузу с позиций подготовки и привлечения будущих специалистов.

"С удовольствием осмотрел образовательные пространства, материальную базу ПИАШ, встретился со студентами. Увидел горящие глаза, было задано много интересных практических вопросов, так что вместо запланированных сорока минут общались два часа, — поделился Евгений Космодемьянский. — Я посоветовал ребятам самостоятельно корректировать вектор своей подготовки. Например, сейчас, независимо от специализации, инженеру очень актуально иметь знания в области радиотехники, программирования. Здесь многого можно добиться самостоятельно, если целенаправленно изучать эти направления. Возможности для этого есть".

Очень плодотворным оказалось обсуждение перспективных совместных проектов, в котором приняли участие президент Самарского университета им. Королёва академик РАН Виктор Сойфер, научный руководитель университета, академик РАН Евгений Шахматов, руководители научно-исследовательского направления и ведущие специалисты аэрокосмического профиля. В ходе обсуждения было принято решение провести совместный эксперимент с участием космических аппаратов компании "СТЦ" по оптической лазерной связи.