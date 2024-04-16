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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Космос стал ближе: ГТРК "Самара" вышла в эфир из обители космического ракетостроения

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В День космонавтики, особый для 63-го региона праздник, ГТРК "Самара" вышла в открытый мир телерадиоэфира из передового центра инженерной мысли ракетно-космического центра "Прогресс". Ведущие "Открытой студии" на протяжении часового эфира общались с первыми лицами центра, инженерами-конструкторами, специалистами подразделений и даже с действующим космонавтом на тему отечественного ракетостроения и освоения космического пространства.

Гостями "Открытой студии" стали:

  • Дмитрий Александрович Баранов, генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс";
  • Даниил Евгеньевич Субботин, заместитель генерального директора по развитию АО "РКЦ "Прогресс";
  • Артем Викторович Филатов, первый заместитель генерального конструктора АО "РКЦ "Прогресс";
  • Вячеслав Гайфуллович Амерханов, ведущий специалист Испытательного центра АО "РКЦ "Прогресс", Заслуженный работник промышленности Самарской области, Заслуженный создатель космической техники;
  • Александр Федорович Картавенко, заместитель генерального директора по кадрам АО "РКЦ "Прогресс";
  • Татьяна Викторовна Цыбусова начальник отдела кадров АО "РКЦ "Прогресс";
  • Ольга Викторовна Кравченко, начальник группы по развитию культуры и работе с ветеранами АО "РКЦ "Прогресс";
  • Виктория Рафаэловна Рахмеева, председатель Совета молодых специалистов, инженер-конструктор АО "РКЦ "Прогресс";
  • Константин Владимирович Стерликов, начальник центра цифровой трансформации;
  • Сергей Кудь-Сверчков, Герой России, космонавт.

Запись эфира сохранена и доступна для просмотра на ресурсах ГТРК "Самара".

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Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

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