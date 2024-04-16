Космос стал ближе: ГТРК "Самара" вышла в эфир из обители космического ракетостроения

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В День космонавтики, особый для 63-го региона праздник, ГТРК "Самара" вышла в открытый мир телерадиоэфира из передового центра инженерной мысли ракетно-космического центра "Прогресс". Ведущие "Открытой студии" на протяжении часового эфира общались с первыми лицами центра, инженерами-конструкторами, специалистами подразделений и даже с действующим космонавтом на тему отечественного ракетостроения и освоения космического пространства.