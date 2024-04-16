Космос стал ближе: ГТРК "Самара" вышла в эфир из обители космического ракетостроения

В День космонавтики, особый для 63-го региона праздник, ГТРК "Самара" вышла в открытый мир телерадиоэфира из передового центра инженерной мысли ракетно-космического центра "Прогресс". Ведущие "Открытой студии" на протяжении часового эфира общались с первыми лицами центра, инженерами-конструкторами, специалистами подразделений и даже с действующим космонавтом на тему отечественного ракетостроения и освоения космического пространства.
Гостями "Открытой студии" стали:
- Дмитрий Александрович Баранов, генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс";
- Даниил Евгеньевич Субботин, заместитель генерального директора по развитию АО "РКЦ "Прогресс";
- Артем Викторович Филатов, первый заместитель генерального конструктора АО "РКЦ "Прогресс";
- Вячеслав Гайфуллович Амерханов, ведущий специалист Испытательного центра АО "РКЦ "Прогресс", Заслуженный работник промышленности Самарской области, Заслуженный создатель космической техники;
- Александр Федорович Картавенко, заместитель генерального директора по кадрам АО "РКЦ "Прогресс";
- Татьяна Викторовна Цыбусова начальник отдела кадров АО "РКЦ "Прогресс";
- Ольга Викторовна Кравченко, начальник группы по развитию культуры и работе с ветеранами АО "РКЦ "Прогресс";
- Виктория Рафаэловна Рахмеева, председатель Совета молодых специалистов, инженер-конструктор АО "РКЦ "Прогресс";
- Константин Владимирович Стерликов, начальник центра цифровой трансформации;
- Сергей Кудь-Сверчков, Герой России, космонавт.
Запись эфира сохранена и доступна для просмотра на ресурсах ГТРК "Самара".
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?