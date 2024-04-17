Виртуальный помощник Елена приблизилась к человеческим способностям

МегаФон расширил возможности голосового помощника, которому доверено общение с клиентами компании. В результате замены речевых технологий на решение SaluteSpeech от SberDevices процент распознавания речи Еленой увеличился до 95%.

Оператор усовершенствовал процесс коммуникации с клиентами, улучшив систему синтеза и распознавания речи с помощью SaluteSpeech от SberDevices. Скорость распознавания речи Еленой выросла на 20%, а точность понимания увеличилась до 95%. С учетом условий коммуникации (посторонние шумы, возможность различного произношения специальных терминов и названий продуктов, акцент) такой уровень понимания приближается к когнитивным способностям человека. Усовершенствованная система синтеза речи позволит управлять ударениями, интонациями, темпом, смысловыми акцентами и эмоциональной окраской информации, сообщаемой Еленой. Проводимые в процессе внедрения тесты показывают, что с новым функционалом уровень лояльности клиентов повысился на 3,5 процентных пункта.

Помощник Елена общается с клиентами, обращающимися в Контактный центр МегаФона. Впервые была внедрена в 2014 году. Система способна ответить практически на любые вопросы относительно обслуживания, расчетов, может подключать и отключать услуги, давать справочную информацию.

"Елена всегда была эмпатичной и могла для каждой ситуации находить нужные слова в диалоге с клиентами. Мы последовательно развивали и дополняли её способности, чтобы она зазвучала человечнее и говорила собственным голосом, и при этом решала вопросы быстро и просто — это то, что хочет наш клиент при общении с помощником", — отметил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

"Мы очень рады, что абоненты МегаФона уже в первые недели после внедрения технологий SaluteSpeech оценили положительные изменения в общении с Еленой. Но мы не планируем останавливаться на достигнутом, я уверен, что реализованный проект — только начало нашего технологического партнёрства с МегаФоном. Платформа SaluteSpeech является надежным фундаментом для долгосрочного развития сервисов на основе самых современных разработок в области искусственного интеллекта. Решение все время развивается и открывает перед бизнесом все больше новых возможностей", — прокомментировал Денис Филиппов, CEO SberDevices.