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Защищая Победу: остросюжетный исторический детектив "Операция "Карпаты" выйдет на Wink.ru 25 апреля

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне Дня Победы онлайн-кинотеатр Wink.ru традиционно представляет военно-историческую премьеру. Два непримиримых врага вынуждены объединиться, чтобы обезвредить бандитское подполье в послевоенных Карпатах. 25 апреля 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru выйдут все восемь серий военно-исторического детектива "Операция "Карпаты" (16+). "Операция "Карпаты" пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "‎Библиотекарь"‎ и другие). Телепремьера сериала состоится на канале РЕН ТВ.

Главные роли исполнили Владимир Веревочкин ("Летчик", "Игра на выживание"), Александр Лойе ("Зверобой", "Челюскин. Первые"), Олег Фомин ("ГДР", "СМЕРШ. Продолжение"), Мария Лисовая ("СМЕРШ. Продолжение") и Екатерина Волкова ("Начальник разведки"). Сценарий написал Андрей Житков — автор успешной шпионской политической драмы "ГДР" ‎(16+) и криминального детектива "Зло" (16+).

Трейлер

Фото со съемок

Сюжет основан на реальных событиях. 1949 год, Карпаты. Две полные противоположности — оперативник-лейтенант Вороновский и вор-рецидивист Чума — после трагической гибели опытнейшего внедренца майора Леснова вынуждены вместе пойти на сложнейшее задание. Им необходимо проникнуть в бандподполье, чтобы предотвратить крупные теракты против советских и партийных деятелей, внутренних войск и местного населения.

При подготовке к съемкам команда изучала в архивах официальные документы, личные дневники и письма участников.

"Благодаря им мы смогли почерпнуть атмосферу тех событий, да и вообще почувствовать, что там происходило. Верю, что зрителю будет интересно смотреть сериал, ведь в нем есть и динамичное развитие событий, и неожиданные ходы. Спасибо нашему автору сценария Андрею Житкову, который умеет делать захватывающие истории", — рассказал продюсер сериала Ярослав Нуварьев.

"Меня эта история захватила, когда я только начал читать сценарий, потому что эта она прежде всего человеческая, а взаимоотношения людей всегда интересны — особенно в той ситуации, в которой оказываются наши герои. Мой герой Чума — персонаж неоднозначный. Его нельзя назвать идейным борцом, он преследует свои интересы — вернуться домой побыстрее. Тем не менее во время испытаний, которые выпадают Чуме и Ворону, между ними завязывается некое подобие дружбы. Перед началом съемок я консультировался с "авторитетными людьми", которые этой темой владеют в совершенстве — и блатной феней, и картежными приемами. Всегда интересно играть персонажа, который имеет с тобой мало общего. При этом, мне кажется, снимаясь в кино о войне, важно относиться к теме с уважением, думать, что бы сказали твои предки, посмотрев этот фильм", — отметил актер Александр Лойе, сыгравший вора-рецидивиста Чуму.

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