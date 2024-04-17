Защищая Победу: остросюжетный исторический детектив "Операция "Карпаты" выйдет на Wink.ru 25 апреля

Накануне Дня Победы онлайн-кинотеатр Wink.ru традиционно представляет военно-историческую премьеру. Два непримиримых врага вынуждены объединиться, чтобы обезвредить бандитское подполье в послевоенных Карпатах. 25 апреля 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru выйдут все восемь серий военно-исторического детектива "Операция "Карпаты" (16+). "Операция "Карпаты" пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Балет", "Библиотекарь" и другие). Телепремьера сериала состоится на канале РЕН ТВ.
Главные роли исполнили Владимир Веревочкин ("Летчик", "Игра на выживание"), Александр Лойе ("Зверобой", "Челюскин. Первые"), Олег Фомин ("ГДР", "СМЕРШ. Продолжение"), Мария Лисовая ("СМЕРШ. Продолжение") и Екатерина Волкова ("Начальник разведки"). Сценарий написал Андрей Житков — автор успешной шпионской политической драмы "ГДР" (16+) и криминального детектива "Зло" (16+).
Сюжет основан на реальных событиях. 1949 год, Карпаты. Две полные противоположности — оперативник-лейтенант Вороновский и вор-рецидивист Чума — после трагической гибели опытнейшего внедренца майора Леснова вынуждены вместе пойти на сложнейшее задание. Им необходимо проникнуть в бандподполье, чтобы предотвратить крупные теракты против советских и партийных деятелей, внутренних войск и местного населения.
При подготовке к съемкам команда изучала в архивах официальные документы, личные дневники и письма участников.
"Благодаря им мы смогли почерпнуть атмосферу тех событий, да и вообще почувствовать, что там происходило. Верю, что зрителю будет интересно смотреть сериал, ведь в нем есть и динамичное развитие событий, и неожиданные ходы. Спасибо нашему автору сценария Андрею Житкову, который умеет делать захватывающие истории", — рассказал продюсер сериала Ярослав Нуварьев.
"Меня эта история захватила, когда я только начал читать сценарий, потому что эта она прежде всего человеческая, а взаимоотношения людей всегда интересны — особенно в той ситуации, в которой оказываются наши герои. Мой герой Чума — персонаж неоднозначный. Его нельзя назвать идейным борцом, он преследует свои интересы — вернуться домой побыстрее. Тем не менее во время испытаний, которые выпадают Чуме и Ворону, между ними завязывается некое подобие дружбы. Перед началом съемок я консультировался с "авторитетными людьми", которые этой темой владеют в совершенстве — и блатной феней, и картежными приемами. Всегда интересно играть персонажа, который имеет с тобой мало общего. При этом, мне кажется, снимаясь в кино о войне, важно относиться к теме с уважением, думать, что бы сказали твои предки, посмотрев этот фильм", — отметил актер Александр Лойе, сыгравший вора-рецидивиста Чуму.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)