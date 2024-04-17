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Занятость Экономическая политика

Еще две самарские компании приступили к внедрению бережливого производства

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В апреле 2024 г. еще две самарские компании стали участниками национального проекта "Производительность труда", утвержденного по решению президента РФ Владимира Путина. Обе относятся к предприятиям обрабатывающей промышленности.

Производственное объединение "ПромИндустрия" (Новокуйбышевск) производит монтажную арматуру для котельно-инструментальных пунктов автоматики для предприятий транспортировки нефти и нефтепродуктов, переработки нефти и газа на объектах нефтехимии и энергетики. Основными потребителями продукции являются предприятия компаний ОАО "Роснефть, ОАО "АК "Транснефть", ОАО "Газпром", Нефтехимический холдинг "Санорс".

"Самарский завод котельно-вспомогательного оборудования трубопроводов" ("СЗ КВОиТ") более 65 лет производит вертикальные стальные резервуары, баки, опоры трубопроводов, строительные металлоконструкции, прочее оборудование для химической, нефтегазовой и других отраслей промышленности. Предприятие входит в пятерку крупнейших отраслевых компаний, работающих на рынках России и ближнего зарубежья. Является многопрофильным предприятием, обладающим передовыми технологиями в производстве.

Активным участием в достижении целей национального проекта "Производительность труда" компании внесут дополнительный вклад в развитие промышленности и увеличение производственной эффективности в регионе.

Самарская область является одним из лидеров нацпроекта. В настоящий момент уже более 170 предприятий региона с его помощью повышают выработку и снижают производственные потери.

Губернатор Дмитрий Азаров и правительство Самарской области уделяют большое внимание повышению производительности на предприятиях, так как это способствует улучшению условий труда, а в конечном итоге — укреплению экономики и повышению благосостояния населения.

Оператором нацпроекта является Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). Руководители проектов РЦК совместно с рабочими группами компаний внедряют на производственных площадках методики бережливого производства. Нужно отметить, что установленные в рамках нацпроекта 15 показателей по итогам 2023 г. командой РЦК выполнены. В текущем году из 14 показателей уже 11 выполнены досрочно.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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