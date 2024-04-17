Губернский колледж Сызрани вошел в шорт-лист премии "Россия — мои горизонты"

Во вторник, 23 апреля, в рамках Международной выставки-форума "Россия" состоится церемония награждения Национальной премии "Россия — мои горизонты", которая станет частью мероприятий Недели профориентации в России. Мероприятие пройдет в павильоне "Россия — Моя история" на ВДНХ в Москве.
Национальная премия учреждена Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения РФ и является частью проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов "Билет в будущее".
Губернский колледж Сызрани вошел в шорт-лист претендентов на победу в первой Национальной премии в области профессиональной ориентации "Россия — мои горизонты" в номинации "Лучший проект для организаций системы среднего профессионального образования". Представленный Самарской областью проект "Модель наставничества "студент-воспитанник" как механизм взаимодействия колледжа и детского дома по профессиональной ориентации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" получил высокие оценки профессиональных экспертов и поборется за звание лучшего.
"В Самарской области в проекте "Билет в будущее" уже приняли участие 226 тысяч школьников. С 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях региона внедрена Единая модель профориентации — профминимум. Его основная идея — создание единого подхода к профориентации обучающихся во всех школах страны, создание единой системы требований к организации и качеству профориентации. Все общеобразовательные организации области принимают участие в мероприятиях профминимума, они проводятся в том числе в рамках проекта "Билет в будущее". В рамках внеурочной деятельности каждый четверг классные руководители проводят для школьников уроки курса "Россия — мои горизонты", — рассказала заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.
Всего на участие в конкурсе было подано 3111 заявок из всех регионов России, из которых было отобрано в шорт-лист порядка 70. Эти проекты поборются за звание лучших в 25 номинациях, представленных в шести категориях: "Профориентация года", "Вклад в развитие единой модели профориентации", "Профориентация: новые возможности", "Инновации в профориентации", "Профессиональная среда", а также специальной номинации "Династии в профессиях".
"Неделя профориентации в России будет насыщенной мероприятиями проекта "Билет в будущее". В ее программе помимо Национальной премии "Россия — Мои горизонты" и чествования лучших российских практик по профориентации, Всероссийская экспертная сессия региональных операторов профориентации, присоединиться к которой сможет каждый желающий, встреча ведущих работодателей страны, участвующих в формировании профориентационной повестки страны. Отдельным мероприятием недели станет награждение лучших среди более 60 тыс. существующих в проекте "Билет в будущее" педагогов-навигаторов, прошедших обучение в рамках школы повышения квалификации, созданной нашими экспертами. Все эти мероприятия пройдут в павильоне "Россия — Моя история" на ВДНХ, где функционирует Федеральный центр профориентации в России", — отметил член Общественной палаты России, руководитель проекта "Билет в будущее" Иван Есин.
Церемония награждения победителей пройдет в Павильоне № 57 ВДНХ. Лауреатов и гостей премии ждет шоу-программа с участием творческих коллективов и звездных ведущих Яны Чуриковой и Ивана Чуйкова. Завершится церемония концертом российской группы UMA2RMAN.
Прямая трансляция будет доступна в официальной группе проекта "Билет в будущее" в ВК, на цифровой платформе Rutube, а также на канале "Большой эфир" спутникового оператора Триколор ТВ.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.