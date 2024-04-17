Губернский колледж Сызрани вошел в шорт-лист премии "Россия — мои горизонты"

Во вторник, 23 апреля, в рамках Международной выставки-форума "Россия" состоится церемония награждения Национальной премии "Россия — мои горизонты", которая станет частью мероприятий Недели профориентации в России. Мероприятие пройдет в павильоне "Россия — Моя история" на ВДНХ в Москве.

Национальная премия учреждена Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения РФ и является частью проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов "Билет в будущее".

Губернский колледж Сызрани вошел в шорт-лист претендентов на победу в первой Национальной премии в области профессиональной ориентации "Россия — мои горизонты" в номинации "Лучший проект для организаций системы среднего профессионального образования". Представленный Самарской областью проект "Модель наставничества "студент-воспитанник" как механизм взаимодействия колледжа и детского дома по профессиональной ориентации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" получил высокие оценки профессиональных экспертов и поборется за звание лучшего.

"В Самарской области в проекте "Билет в будущее" уже приняли участие 226 тысяч школьников. С 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях региона внедрена Единая модель профориентации — профминимум. Его основная идея — создание единого подхода к профориентации обучающихся во всех школах страны, создание единой системы требований к организации и качеству профориентации. Все общеобразовательные организации области принимают участие в мероприятиях профминимума, они проводятся в том числе в рамках проекта "Билет в будущее". В рамках внеурочной деятельности каждый четверг классные руководители проводят для школьников уроки курса "Россия — мои горизонты", — рассказала заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.

Всего на участие в конкурсе было подано 3111 заявок из всех регионов России, из которых было отобрано в шорт-лист порядка 70. Эти проекты поборются за звание лучших в 25 номинациях, представленных в шести категориях: "Профориентация года", "Вклад в развитие единой модели профориентации", "Профориентация: новые возможности", "Инновации в профориентации", "Профессиональная среда", а также специальной номинации "Династии в профессиях".

"Неделя профориентации в России будет насыщенной мероприятиями проекта "Билет в будущее". В ее программе помимо Национальной премии "Россия — Мои горизонты" и чествования лучших российских практик по профориентации, Всероссийская экспертная сессия региональных операторов профориентации, присоединиться к которой сможет каждый желающий, встреча ведущих работодателей страны, участвующих в формировании профориентационной повестки страны. Отдельным мероприятием недели станет награждение лучших среди более 60 тыс. существующих в проекте "Билет в будущее" педагогов-навигаторов, прошедших обучение в рамках школы повышения квалификации, созданной нашими экспертами. Все эти мероприятия пройдут в павильоне "Россия — Моя история" на ВДНХ, где функционирует Федеральный центр профориентации в России", — отметил член Общественной палаты России, руководитель проекта "Билет в будущее" Иван Есин.

Церемония награждения победителей пройдет в Павильоне № 57 ВДНХ. Лауреатов и гостей премии ждет шоу-программа с участием творческих коллективов и звездных ведущих Яны Чуриковой и Ивана Чуйкова. Завершится церемония концертом российской группы UMA2RMAN.

Прямая трансляция будет доступна в официальной группе проекта "Билет в будущее" в ВК, на цифровой платформе Rutube, а также на канале "Большой эфир" спутникового оператора Триколор ТВ.