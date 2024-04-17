Старшеклассников Самарской области приглашают на день открытых дверей в колледжах "Профессионалитета"

В субботу, 20 апреля, в 79 регионах России пройдет Единый день открытых дверей в 370 образовательно-производственных кластерах федерального проекта "Профессионалитет", объединяющего колледжи, техникумы и ведущие российские предприятия.
Более 40 тыс. школьников, их родителей и педагогов смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, возможностями обучения по практико-ориентированным образовательным программам и способами трудоустройства в ведущие компании страны.
В образовательных организациях страны запланировано более 1200 родительских собраний с участием руководителей региональных органов исполнительной власти совместно с представителями предприятий-работодателей. Школьники посетят более 600 экскурсий на предприятия, где встретятся с их представителями, а также примут участие в мастер-классах. На площадках техникумов и колледжей пройдут более 1000 профессиональных проб, в рамках которых обучающимся будет предложено попробовать себя в различных профессиях.
В Самарской области рамках проведения Единого дня открытых дверей запланировано два крупных мероприятия:
18 апреля, в 14:00 — областной классный час;
20 апреля, в 11:00 — областное родительское собрание.
Собрания будут проводиться в гибридном формате: и онлайн, и очные на базе ПОО.
Трансляция областных мероприятий (классный час и родительское собрание) будет проведена в официальной группе ВКонтакте Центра профессионального образования Самарской области.
Во время проведения Единого дня открытых дверей школьников ожидают профессиональные пробы на площадках колледжей и индустриальных партнеров. Онлайн-собрание с презентацией образовательных программ и возможностей проекта будет проведено для родителей старшеклассников.
А пока в школах области проходят классные часы для обучающихся 8-11 классов с участием амбассадоров "Профессионалитета", экскурсии для будущих абитуриентов и встречи с профессионалами проводят предприятия машиностроительного и железнодорожного кластеров.
Найти интересное для себя мероприятие и записаться на него обучающиеся могут в своей школе на информационной платформе "Профвыбор. Самарская область".
В 2023 г. в мероприятиях Единого дня открытых дверей Федерального проекта "Профессионалитет" приняли участие более 120 тыс. школьников Самарской области и их родителей.
"Среднее профессиональное образование сегодня крайне востребовано: более 60% выпускников девятых классов поступают в колледжи. Федеральный проект "Профессионалитет" позволяет им стать высококвалифицированными специалистами уже во время обучения. За два года в 68 субъектах Российской Федерации открыто 220 образовательно-производственных кластеров, в этом году будет создано еще 150 кластеров по 24 направлениям. Студенты получают возможность пройти практику и трудоустроиться в передовые российские компании. В прошлом году участниками Единого дня открытых дверей стало более 510 тыс. человек. В этом году мы также приглашаем ребят и взрослых познакомиться с программами проекта, узнать о способах получения востребованной профессии и пообщаться с мастерами образовательно-производственных кластеров", — отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
В 2022 г. Самарская область в числе первых присоединилась к проекту. Приемную кампанию в 2022 г. на новый уровень профессионального образования вели шесть колледжей и техникумов Самарской области, вошедшие в два кластера: "Машиностроительный" и "Железнодорожного транспорта".
Базовыми образовательными организациями для создания кластеров стали Поволжский государственный колледж и Самарский колледж железнодорожного транспорта им. А. А. Буянова. На их базе созданы учебно-производственные участки, оснащенные самым современным оборудованием.
В 2024 г. к Федеральному проекту "Профессионалитет" в Самарской области присоединятся три новых кластера:
— образовательный кластер "ПРОдетство/знание/движение" для отрасли Педагогика (базовая организация — Самарский социально-педагогический колледж");
— кластер "Управление и Право" для отрасли Правоохранительная сфера и управление (базовая организация — Самарский торгово-экономический колледж);
— кластер строительно-энергетической отрасли (базовая организация — Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева).
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.