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Образование Общество

Старшеклассников Самарской области приглашают на день открытых дверей в колледжах "Профессионалитета"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 апреля, в 79 регионах России пройдет Единый день открытых дверей в 370 образовательно-производственных кластерах федерального проекта "Профессионалитет", объединяющего колледжи, техникумы и ведущие российские предприятия.

Более 40 тыс. школьников, их родителей и педагогов смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, возможностями обучения по практико-ориентированным образовательным программам и способами трудоустройства в ведущие компании страны.

В образовательных организациях страны запланировано более 1200 родительских собраний с участием руководителей региональных органов исполнительной власти совместно с представителями предприятий-работодателей. Школьники посетят более 600 экскурсий на предприятия, где встретятся с их представителями, а также примут участие в мастер-классах. На площадках техникумов и колледжей пройдут более 1000 профессиональных проб, в рамках которых обучающимся будет предложено попробовать себя в различных профессиях.

В Самарской области рамках проведения Единого дня открытых дверей запланировано два крупных мероприятия:

18 апреля, в 14:00 — областной классный час;

20 апреля, в 11:00 — областное родительское собрание.

Собрания будут проводиться в гибридном формате: и онлайн, и очные на базе ПОО.
Трансляция областных мероприятий (классный час и родительское собрание) будет проведена в официальной группе ВКонтакте Центра профессионального образования Самарской области.

Во время проведения Единого дня открытых дверей школьников ожидают профессиональные пробы на площадках колледжей и индустриальных партнеров. Онлайн-собрание с презентацией образовательных программ и возможностей проекта будет проведено для родителей старшеклассников.

А пока в школах области проходят классные часы для обучающихся 8-11 классов с участием амбассадоров "Профессионалитета", экскурсии для будущих абитуриентов и встречи с профессионалами проводят предприятия машиностроительного и железнодорожного кластеров.

Найти интересное для себя мероприятие и записаться на него обучающиеся могут в своей школе на информационной платформе "Профвыбор. Самарская область".

В 2023 г. в мероприятиях Единого дня открытых дверей Федерального проекта "Профессионалитет" приняли участие более 120 тыс. школьников Самарской области и их родителей.

"Среднее профессиональное образование сегодня крайне востребовано: более 60% выпускников девятых классов поступают в колледжи. Федеральный проект "Профессионалитет" позволяет им стать высококвалифицированными специалистами уже во время обучения. За два года в 68 субъектах Российской Федерации открыто 220 образовательно-производственных кластеров, в этом году будет создано еще 150 кластеров по 24 направлениям. Студенты получают возможность пройти практику и трудоустроиться в передовые российские компании. В прошлом году участниками Единого дня открытых дверей стало более 510 тыс. человек. В этом году мы также приглашаем ребят и взрослых познакомиться с программами проекта, узнать о способах получения востребованной профессии и пообщаться с мастерами образовательно-производственных кластеров", — отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

В 2022 г. Самарская область в числе первых присоединилась к проекту. Приемную кампанию в 2022 г. на новый уровень профессионального образования вели шесть колледжей и техникумов Самарской области, вошедшие в два кластера: "Машиностроительный" и "Железнодорожного транспорта".

Базовыми образовательными организациями для создания кластеров стали Поволжский государственный колледж и Самарский колледж железнодорожного транспорта им. А. А. Буянова. На их базе созданы учебно-производственные участки, оснащенные самым современным оборудованием.

В 2024 г. к Федеральному проекту "Профессионалитет" в Самарской области присоединятся три новых кластера:

— образовательный кластер "ПРОдетство/знание/движение" для отрасли Педагогика (базовая организация — Самарский социально-педагогический колледж");

— кластер "Управление и Право" для отрасли Правоохранительная сфера и управление (базовая организация — Самарский торгово-экономический колледж);

— кластер строительно-энергетической отрасли (базовая организация — Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева).

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