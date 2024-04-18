В музее Алабина откроется всероссийская выставка "Всю жизнь играем в куклы"

В четверг, 19 апреля, в музее им. П. В. Алабина откроется всероссийская выставка "Всю жизнь играем в куклы". Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области. Здесь вновь соберутся мастера и коллекционеры кукол, миниатюры и стендового моделизма.

Этой весной горожанам покажут мини-коллекцию кукол СССР, ГДР 1970-1980-хх годов "Солнечный город", оформленную по мотивам известной сказки Н. Носова про Незнайку.

Мальчиков заинтересует уже полюбившийся мастер-класс по изготовлению оловянного солдатика от мастера из Кирова, они увидят коллекции моделей автомобилей ХХ века и моделей современного транспорта от самарских коллекционеров.

Для девочек самарские коллекционеры кукол Барби, приходившие гостями на осеннюю выставку и участвующие в новой выставке уже как экспоненты, приготовили к демонстрации новые уникальные коллекции своих любимиц: куклы в костюмах народов мира, BTS, прекрасных принцесс и балерин. Фарфоровые куклы Мари Осмонд и авторские работы мастеров расскажут о мастерстве современных фарфористов.

Также пройдут экскурсии, мастер-классы.