Дмитрий Богданов: "Самарский кампус станет серьезнейшим проектом в истории Самары"

Международный межвузовский кампус, который планируется ввести в эксплуатацию в Самаре в 2027 году, сегодня находится в стадии активного проектирования. Причем активное участие в этом процессе принимают все заинтересованные стороны. В работе применяется соучаствующее проектирование, когда техническое задание формируется совместно со всеми пользователями будущего объекта: студентами, учеными, индустриальными партнерами, бизнесом.

"Мы реализуем серьезнейший проект в истории Самары по созданию современного образовательного пространства с местами для проживания студентов, молодых ученых, инженеров. Все это создается с интеграцией в развивающуюся городскую среду, со строительством новых объектов для бизнеса, жизни, туризма, строительством деловой инфраструктуры", — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Уже сегодня администрация Самары совместно с региональным Правительством разработали проект развития транспортной инфраструктуры для этой территории. В нем учитываются и близлежащие районы областной столицы. Сегодня значительная часть самарских студентов проживают в северной части города и добраться до студенческого городка им будет удобнее и быстрее, чем из исторической части Самары, где сегодня расположено большинство учебных корпусов региональных вузов.

По словам главы областного минэкономразвития, при необходимости эти планы будут дорабатываться и корректироваться в интересах студентов и жителей Самары в целом.

"Мы рады видеть высокую заинтересованность со стороны федерального Правительства. На днях наш регион посетил замминистра науки и высшего образования Айрат Гатиятов для "сверки часов" и выбора наиболее правильных архитектурных, инженерных и образовательных решений. Он высказал позитивную оценку того, как мы видим развитие территории будущего кампуса, как мы работаем над проектом совместно с инвестором", — пояснил Дмитрий Богданов.

В настоящее время идет активный процесс проектирования целого ряда объектов. Также руководство Самарской области ведет переговоры с региональными и федеральными компаниями по возможному участию в проекте и размещению на территории будущего студенческого городка.

"Уникальность кампуса в Самаре — в развитии нового ядра города, здесь ребята будут жить в общежитиях, в ближайшем их доступе будут учебные корпуса и места досуга, спортивные площадки. Также здесь будет находиться технопарк, где будут нужны новые специалисты. Одновременно строительство кампуса будет развивать и жилую застройку", — отметил в ходе своего визита в Самарскую область Айрат Гатиятов.

Строительство кампуса реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Архитектурно-градостроительную концепцию проекта разработало архитектурное бюро "Студия 44" и поддержали студенты, ректоры и участники секции градсовета при Губернаторе Самарской области. Концепцию согласовал глава региона Дмитрий Азаров.

Свои заявки на размещение площадей в рамках кампуса уже подали Самарский университет, Самарский государственный медицинский университет, Самарский государственный технический университет, Самарский государственный университет путей сообщения. Дополнительно предусмотрены площади для технопарка "Жигулевская долина", а также партнеров проекта.

На первом этапе проектирования работа ведется над жилыми объектами, на втором этапе — проектируются научно-образовательные корпуса. Положительные заключения Главгосэкспертизы планируется получить до конца 2024 года.