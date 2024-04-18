Дмитрий Богданов: "Самарский кампус станет серьезнейшим проектом в истории Самары"

Международный межвузовский кампус, который планируется ввести в эксплуатацию в Самаре в 2027 году, сегодня находится в стадии активного проектирования. Причем активное участие в этом процессе принимают все заинтересованные стороны. В работе применяется соучаствующее проектирование, когда техническое задание формируется совместно со всеми пользователями будущего объекта: студентами, учеными, индустриальными партнерами, бизнесом.
"Мы реализуем серьезнейший проект в истории Самары по созданию современного образовательного пространства с местами для проживания студентов, молодых ученых, инженеров. Все это создается с интеграцией в развивающуюся городскую среду, со строительством новых объектов для бизнеса, жизни, туризма, строительством деловой инфраструктуры", — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Уже сегодня администрация Самары совместно с региональным Правительством разработали проект развития транспортной инфраструктуры для этой территории. В нем учитываются и близлежащие районы областной столицы. Сегодня значительная часть самарских студентов проживают в северной части города и добраться до студенческого городка им будет удобнее и быстрее, чем из исторической части Самары, где сегодня расположено большинство учебных корпусов региональных вузов.
По словам главы областного минэкономразвития, при необходимости эти планы будут дорабатываться и корректироваться в интересах студентов и жителей Самары в целом.
"Мы рады видеть высокую заинтересованность со стороны федерального Правительства. На днях наш регион посетил замминистра науки и высшего образования Айрат Гатиятов для "сверки часов" и выбора наиболее правильных архитектурных, инженерных и образовательных решений. Он высказал позитивную оценку того, как мы видим развитие территории будущего кампуса, как мы работаем над проектом совместно с инвестором", — пояснил Дмитрий Богданов.
В настоящее время идет активный процесс проектирования целого ряда объектов. Также руководство Самарской области ведет переговоры с региональными и федеральными компаниями по возможному участию в проекте и размещению на территории будущего студенческого городка.
"Уникальность кампуса в Самаре — в развитии нового ядра города, здесь ребята будут жить в общежитиях, в ближайшем их доступе будут учебные корпуса и места досуга, спортивные площадки. Также здесь будет находиться технопарк, где будут нужны новые специалисты. Одновременно строительство кампуса будет развивать и жилую застройку", — отметил в ходе своего визита в Самарскую область Айрат Гатиятов.
Строительство кампуса реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Архитектурно-градостроительную концепцию проекта разработало архитектурное бюро "Студия 44" и поддержали студенты, ректоры и участники секции градсовета при Губернаторе Самарской области. Концепцию согласовал глава региона Дмитрий Азаров.
Свои заявки на размещение площадей в рамках кампуса уже подали Самарский университет, Самарский государственный медицинский университет, Самарский государственный технический университет, Самарский государственный университет путей сообщения. Дополнительно предусмотрены площади для технопарка "Жигулевская долина", а также партнеров проекта.
На первом этапе проектирования работа ведется над жилыми объектами, на втором этапе — проектируются научно-образовательные корпуса. Положительные заключения Главгосэкспертизы планируется получить до конца 2024 года.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.