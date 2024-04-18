В Самарской области пройдут мероприятия, приуроченные к Национальному дню донора

С 2007 г. 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Этот день стал одним из наиболее важных социальных праздников, который посвящен, в первую очередь, донорам, безвозмездно сдающим кровь, а также всем врачам и медсестрам, работающим в учреждениях службы крови.
Донорская активность позволяет обеспечивать заявки медицинских учреждений качественными и безопасными компонентами донорской крови в полном объеме.
19-20 апреля в рамках дня донора в подразделениях станции переливания пройдут донорские акции.
Приглашают всех желающих, регулярных доноров и тех, кто только собирается присоединиться к донорскому движению, принять участие в мероприятиях во всех подразделениях Службы крови Самарской области:
— Самара, ул. Ново-Садовая, 156 (с 8:00 до 13:00);
— Тольятти, Московский проспект, 19 (с 7:30 до 11:30),
— Сызрань, ул. Солнечная, 40 (с 8:00 до 13:00).
20 апреля прием доноров будет осуществляться по предварительной записи. Запись осуществляется на сайте www.donorsamara.ru.
В рамках мероприятия будет установлена яркая донорская фотозона и создана праздничная атмосфера для всех участников мероприятия. По традиции после сдачи крови или ее компонентов все доноры получат памятные подарки, но лучшим подарком себе и людям в этот день будет очередная безвозмездная донация.
Также 20 апреля, с 14:00 до 16:00, в рамках Года семьи, объявленного президентом страны Владимиром Путиным, а также Национального дня донора и приближающегося Международного дня настольного тенниса состоится семейный донорский турнир по теннису (Самара, ул. Куйбышева, 84, Клуб настольного тенниса "Пинг-Понг"). Приглашают желающих к участию.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас