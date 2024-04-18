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Здравоохранение Общество

В Самарской области пройдут мероприятия, приуроченные к Национальному дню донора

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 2007 г. 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Этот день стал одним из наиболее важных социальных праздников, который посвящен, в первую очередь, донорам, безвозмездно сдающим кровь, а также всем врачам и медсестрам, работающим в учреждениях службы крови.

Донорская активность позволяет обеспечивать заявки медицинских учреждений качественными и безопасными компонентами донорской крови в полном объеме.

19-20 апреля в рамках дня донора в подразделениях станции переливания пройдут донорские акции.
Приглашают всех желающих, регулярных доноров и тех, кто только собирается присоединиться к донорскому движению, принять участие в мероприятиях во всех подразделениях Службы крови Самарской области:

— Самара, ул. Ново-Садовая, 156 (с 8:00 до 13:00);
— Тольятти, Московский проспект, 19 (с 7:30 до 11:30),
— Сызрань, ул. Солнечная, 40 (с 8:00 до 13:00).

20 апреля прием доноров будет осуществляться по предварительной записи. Запись осуществляется на сайте www.donorsamara.ru.

В рамках мероприятия будет установлена яркая донорская фотозона и создана праздничная атмосфера для всех участников мероприятия. По традиции после сдачи крови или ее компонентов все доноры получат памятные подарки, но лучшим подарком себе и людям в этот день будет очередная безвозмездная донация.

Также 20 апреля, с 14:00 до 16:00, в рамках Года семьи, объявленного президентом страны Владимиром Путиным, а также Национального дня донора и приближающегося Международного дня настольного тенниса состоится семейный донорский турнир по теннису (Самара, ул. Куйбышева, 84, Клуб настольного тенниса "Пинг-Понг"). Приглашают желающих к участию.

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