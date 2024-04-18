Доступ к интернету "Ростелекома" получили 3,5 тысячи семей в Самарской области

"Ростелеком" модернизировал оптические сети связи на территории Самарской области, заменив 75,5 тысячи устаревших коммутаторов на узлах доступа на новое высокопроизводительное оборудование. Это позволило компании увеличить количество абонентских портов. Подключить современные цифровые сервисы теперь смогут еще 3,5 тысячи семей в 53 населенных пунктах губернии.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Основной объем работ выполнялся в крупных городах, где емкость сети практически исчерпана, а строительство коммуникаций осложнено. В Самаре цифровые сервисы стали доступны в тысяче домохозяйств, в Тольятти — в восьмистах, в Новокуйбышевске — в четырехстах".
Модернизация сетей связи проводится без отключения абонентов и не доставляет им неудобств. Пользователям доступны высокоскоростной интернет, интерактивное телевидение, цифровая телефония и видеонаблюдение.
Управляющие компании могут инициировать присоединение многоквартирных домов к платформе "Ростелеком. Ключ" с установкой умных домофонов на входных дверях, видеокамер — в подъездах и на придомовых территориях, смарт-шлагбаумов — на въезде во двор.
Всего в зону охвата оптической сети передачи данных "Ростелекома" входит более 1,2 миллиона домохозяйств в 100 населенных пунктах Самарской области.
Уточнить техническую возможность подключения услуг и получить информацию о сервисах "Ростелекома" можно на сайте компании или по единому бесплатному телефону 8 800 100 08 00.
Последние комментарии
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