Прокуратура вернула Самаре парковку площадью 2,4 тыс. кв. м

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по иску региональной прокуратуры, требовавшей от самарского МП "Ремжилуниверсал" расторгнуть с ООО "Лик" договор аренды участка площадью 2,4 тыс. кв. м.

Как следует из решения суда, договор аренды объекта благоустройства напротив дома №100 по ул. Физкультурной был заключен в июле 2017 года. Здесь на "части объекта дорожного хозяйства", находящегося в муниципальной собственности, расположена автомобильная парковка.

Прокуратура усмотрела в договоре признаки притворности и потребовала от "Лика" компенсировать бюджету города более 1,1 млн руб. неосновательного обогащения.

Суд 16 апреля удовлетворил требования прокуратуры о расторжении договора аренды, однако во взыскании неосновательного обогащения отказал.