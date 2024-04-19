Энергетики сообщили о плановых отключениях света на май

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

02.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Октябрьская, ул. Гагарина, ул. Набережная, ул. Посадская, ул. Ленинская);

02.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (пер. Управленческий, пер. Большой, ул. Советская, ул. Совхозная, ул. Южная, ул. Комунальная, пер. Больничный, ул. Торговая Площадь, ул. Новая);

02.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Благодатовка (ООО "Волна")

02.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (ООО "Вороновское")

02.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Вороновский

02.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Торшиловский (ул. Заречная)

02.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Алексеевский (ул. Хлеборобов дом, ул. Набережная дом, ул. Новая дом, ул. Полевая дом, ул. Почтовая дом, ул. Садовая дом, ул. Луговая дом, ул. Читателей дом)

02.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Медведевский (ул. Победы дом 2), Фермер п. Медведевский Ильин Н.Н.

03.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Торшиловский (ул. Степная, Садовая, Молодежная, Центральная, Полевая, Набережная, ФГУП "Почта России", ООО "РН-Энерго" АТС)

03.05.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Кировский (Монастырь)

03.05.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колокольцовка (ул. Школьная дом, ул. Новая дом, ул. Заречная дом, здание школы, АТС, фермер Мишустин)

03.05.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (ул. Почтовая);

03.05.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Усолье (ул. Киселева, ул. Гагарина, ул. Льва Толстого, ул. Школьная, ул. Королева, ул. Ленина);

03.05.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Октябрьская, ул. Гагарина, ул. Набережная, ул. Посадская, ул. Ленинская);

06.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Старый Клин).

с. Абашево (ул. Дачная, ул. Пролетарская, ул. Набережная, ул. Степная, ул. Орловская, ул. Братьев Грязновых, ул. Молодежная, ул. Озерная).

06.05.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук ул. Селекционеров

06.05.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с Федоровка (ул Луговая ул Фрунзе)

06.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Морша

06.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Мосты (ул. Вольская, ул. Бобруйская, ул. Степана-Разина)

с. М-Архангельск (ул. Набережная, ул. Ленина)

06.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (ул. Степная, Октябрьская, Советская, Центральная, Зеленая, Островная, ПАО "МТС", ПАО "Мегафон")

06.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Братский (ул. Шоссейная дом, ул. Мира, ул. Жидкова, ул. Набережная, ул. Соловьёва)

06.05.2024 года с 14-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Братский (ул. Шоссейная дом, школа, д/сад)

06.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Усолье (ул. Комсомольская, ул. Октябрьская, ул. Революционная, ул. Набережная, ул. Мичурина, ул. Победы);

06.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Советская, ул. Пролетарская)

06.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Кр. Ключи (ул. Школьная)

07.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Старый Клин)

07.05.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с Приволжье (ул Мира ул Восточная ул Рабочая ул Пролетарская, ул Рабочая)

07.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Морша

07.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. М-Архангельск (ул. Школьная, ул. Ленина)

07.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (ул. Степная, Центральная, Шоссейная, Садовая, Зерносклад "ООО "Юг Поволжья", ГБУЗ СО "Большечерниговская ЦРБ)

07.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Мусорка (ул. Аптечная, ул. Лесная);

07.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Щеглова, ул. Пролетарская).

07.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Усолье (ул. Волжская, ул. Советская, ул. Учительская, ул. Лытанова, ул. Южная, ул. Карла Маркса);

07.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Ст. Похвистнево (ул. Садовая, ул. Н. Садовая)

07.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Вишневка (ул. Киевская)

07.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Вишневка (улица Киевская)

08.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Старый Клин).

08.05.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук ул. Мелиораторов

08.05.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Морша

08.05.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

1,2 км северо-восточнее с. Августовка

08.05.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Полянский (ул. Космическая, Центральная, Молодежная)

08.05.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Мусорка (ул. Молодежная);

08.05.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Молодежная);

08.05.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Ольгино (ул. Магистральная, ул. Набережная, ул. Речная);

08.05.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Старый Клин)

08.05.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Старый Клин).

08.05.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

пос. Фрунзенский (ул. Шоферская)

13.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Чувичи (ул. Набережная, ул. Сергеева).

13.05.2024 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук, ул. Тимирязева

13.05.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск

СНТ Фиалка (полностью), п. Шмидта (полностью)

13.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

пос. Малый Каралык (ул. Зелёная)

13.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Мосты (ул. Республиканская)

с. Тепловка (ул. Алмаева, пер. Молодежный, ул. Стандартная)

13.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Хрящевка (ул. Ворошилова);

13.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Ташелка (ул. Менжинского, ул. Набережная);

13.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

пос. Менжинский (ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Лесная, пер. Степной, ул. Ульяновская, ул. Березовая, ул. Луговая, ул. Полевая);

13.05.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Жигулевский район:

г. Жигулевск (ул. Бородинская, ул. Полтавская, ул. Пугачева, ул. Сызранская, ул. Ульянова, ул. Чернышевского, ул. Южная);

13.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новорепьевский (полностью);

13.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Куропаткино (полностью);

13.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Журавлинский (полностью);

13.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Тайдаково (ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Восточная, ул. Советская);

13.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Активный (ул. М.Борова)

13.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Киевка (ул. Киевская)

13.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино (ул. Степная, ул. Центральная, ул. Придорожная, ул. Луговая)

13.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Коммунарский (ул. Луговая, ул. Сосновая)

13.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Киевка (улица Киевская)

13.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино (ул. Степная, ул. Центральная, ул. Придорожная, ул. Луговая)

14.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Липовка (ул. Советская).

14.05.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Екатериновка ул. Ленина

14.05.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск

п. Липяги (ул. Отрадненская, пер. Рабочий, ул. Красноармейская, пер. Орский, ул. Оренбурская, ул. Голикова, пер. Заовражный, ул. Пролетарская, ул. Линейная, ул. В. Котика, ул. П. Морозова)

14.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Любицкий (Школа, д/сад, ул. Главная дом, ул. Степная дом, ул. Молодёжная)

14.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Хрящевка (ул. Полевая);

14.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Подстепки (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Советская, ул. Полевая, ул. Пионерская, ул. Колхозная, ул. Комсомольская, ул. Степана Разина, ул. Чкалова, ул. Степная, ул. Изумрудная, ул. Восточная, ул. Жигулевская, ул. Специалистов, ул. Набережная, ул. Мира, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Цветная, пер. Космонавтов, ул. Родины, ул. Зеленая, пер. Тенистый, ул. Первомайская, ул. Садовое кольцо, проезд Больничный, пер. Северный, пер. Калиновый, пер. Рябиновый, пер. Заречный, пер. Морской, пер. Ясный, пер. Белокаменный, пер. Карьерный, пер. 1-й Восточный, пер. Уютный, въезд 7-й Дачный, въезд 8-й Дачный, въезд 9-й Дачный, въезд 10-й Дачный, въезд 11-й Дачный);

14.05.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Жигулевский район:

г. Жигулевск (ул. Молодогвардейская, ул. Новая, ул. Полтавская, ул. Пугачева, ул. Ульянова, ул. Фрунзе, ул. Чапаева);

14.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новорепьевский (полностью);

14.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Куропаткино (полностью);

14.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Журавлинский (полностью);

14.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Камышенка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Советская, ул. Луговая);

14.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Ст. Похвистнево (ул. Овражная, ул. Подгорная)

14.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шпановка (ул. Молодежная, ул. Набережная)

14.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Васильевка

14.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Т. Стан (ул. Школьная)

14.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шпановка (ул. Молодежная, ул. Набережная)

14.05.2024 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково

15.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Липовка (ул. Советская).

15.05.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с Кашпир (ул Большая)

15.05.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. Новокуйбышевск (ул. Воронежская, ул. Северная, ул. Уральская, ул. Ярославская)

15.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

пос. Каралык (ул. Овражная, ул. Орловская)

15.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

П. Куйбышевский (ул. Садовая)

15.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Новый План)

15.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Хрящевка (ул. Полевая, ул. Мира, ул. Кирова);

15.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Подстепки (ул. 40 лет Победы, пер. Лазурный);

15.05.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Жигулевский район:

г. Жигулевск (ул. Краевая, ул. Крылова, ул. Куйбышева, ул. Молодогвардейская, ул. Пугачева, ул. Рабочая, ул. Советская, ул. Степана Разина, ул. Тургенева, ул. Чапаева);

15.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка (полностью);

15.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

п. Ульяновский (ул. Советская);

15.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель Черкасский район:

п. Заовражный (ул. Центральная)

15.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево

15.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Шилан

15.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шпановка (ул. Специалистов)

15.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шпановка (ул. Специалистов)

15.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Русское Добрино (ул. Молодёжная, ул. Сафоновка, ул. Завьяловка)

16.05.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с Екатериновка (ул Верхняя, ул Горная, ул Нижняя)

с Давыдовка (ул Пролетарская, ул Советская, ул Садовая ул. 65 лет Победы ул. Гагарина ул. Садовая ул. Молодежная ул. Северная ул. Набережная)

с. Софьино (ул Советская ул. Волжская ул. Дорожная ул. Школьная ул. Полевая ул. Садовая)

16.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Хрящевка (ул. Набережная, ул. Школьная, ул. Куйбышева, ул. Степана Разина, ул. Калинина);

16.05.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Жигулевский район:

г. Жигулевск (ул. Кольцова, ул. Краевая, ул. Крылова, ул. Молодогвардейская, ул. Полтавская, ул. Рабочая, ул. Сызранская, ул. Тургенева, ул. Ульянова, ул. Чернышевского);

16.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка (полностью);

16.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Малячкино (ул. Бумажная Фабрика);

16.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Кр. Ключи (ул. Чапаева, ул. Кавтаськина)

16.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Шилан

16.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хорошенькое

16.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шпановка (ул. Специалистов)

16.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка (ул. Полевая)

16.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Коммунарский (ул. Луговая, ул. Сосновая)

16.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шпановка (ул. Специалистов)

16.05.2024 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Трухмянка

17.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

С. Кр. поляна (полностью)

С. Идакра (полностью)

17.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Новый План)

17.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Хрящевка (ул. Набережная, ул. Школьная, ул. Калинина, ул. Кирова);

17.05.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Жигулевский район:

г. Жигулевск (ул. Бородинская, ул. Кольцова, ул. Краевая, ул. Кутузова, ул. Пугачева, ул. Ульянова, ул. Чернышевского, ул. Южная);

17.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Майоровский (полностью);

17.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кузькино (ул. Молодежная);

17.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шпановка (ул. Дачная)

17.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Т. Стан (ул. Школьная)

17.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шпановка (ул. Дачная)

20.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

п. Иерусалимский (ул. Молодёжная, ул. Широкая).

п. Приовражный (ул. Степная, ул. Центральная).

с. Студенцы (ул. Советская, ул. Молодёжная, ул. Конституции).

с. Гремячка (ул. Зеленовская, ул. Школьная).

п. Берёзовая Роща (ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Специалистов, ул. Садовая).

20.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

пос. Каралык (ул. Овражная, ул. Орловская)

20.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Ломовка (ул. Магистральная, ул. Фестивальная)

20.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (ул. Специалистов, ул. Зеленая, ул. Зинченко)

20.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Старолиманская)

20.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Подстепки (ул. Советская, ул. Полевая, ул. Волжская, ул. Подборненская, ул. 40 лет Победы, ул. Юбилейная, ул. Чкалова, проезд Больничный, ул. Набережная, ул. Мира, ул. Речная);

20.05.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Жигулевский район:

г. Жигулевск (ул. Бородинская, ул. Кольцова, ул. Краевая, ул. Кутузова, ул. Рабочая, ул. Чернышевского, ул. Южная);

20.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кузькино (ул. Советская, ул. Больничная);

20.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Ст. Аманак (ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Крестьянская)

20.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Левый Салаван (ул. Липовка, ул. Центральная, ул. Луговая)

20.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Левый Салаван (ул. Липовка, ул. Центральная, ул. Луговая)

21.05.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с Кашпир (ул Калиновская)

21.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Павловка (полностью)

с. Хомяковка (полностью)

21.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Исток (Водокачка МУП "ТЭС")

21.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. В.Гай (ул. Кооперативная, ул. Степана Разина дом, ул. Победы)

21.05.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Жигулевский район:

г. Жигулевск (ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Крылова, ул. Садовая);

21.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кузькино (ул. Лермонтова, ул. Лесная);

21.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Ср.Аверкино (ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Школьная)

п. Чекалинка

п. Никольский

21.05.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новая Чесноковка (ул. Центральная, ул. Колхозная)

21.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Лузановка (ул. Молодежная)

21.05.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новая Чесноковка (ул. Центральная, ул. Колхозная)

21.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Лузановка (ул. Молодежная)

21.05.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (ул. Центральная)

22.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Хворостянка (ул. Борисова).

22.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кинзягулово (ул. Степная)

22.05.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Жигулевский район:

г. Жигулевск (ул. Маяковского, ул. Светлая);

22.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кузькино (ул. Гагарина, ул. Лесная);

22.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Алешкино

22.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Убейкино

22.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Пригорки

22.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Старый Шунгут

22.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новый Шунгут

22.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Н. Якушкино

22.05.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новая Чесноковка (ул. Центральная, ул. Колхозная)

22.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка (ул. Романовская)

22.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Калиновка (ул. Первомайская, ул. Рабочая)

22.05.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новая Чесноковка (ул. Центральная, ул. Колхозная)

22.05.2024 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красные Дома (ул. Рабочая)

22.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка (ул. Романовская)

22.05.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тремасова (ул. Молодёжная)

23.05.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с Кашпир (ул Молодежная)

23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

пос. Фрунзенский (ул. Нагорная, ул. Ново-Садовая)

23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Поляков (ул. Механическая, АО "НБК" Базовая станция)

23.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. В.Гай (ул. Кооперативная, ул. Степана Разина, ул. Победы)

23.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Печерские Выселки (ул. Советская, ул. Южная, пер. Первомайский, пер. Пролетарский);

23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Подвалье (ул. Пушкинская, ул. Советская);

23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Убейкино

23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Пригорки

23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Старый Шунгут

23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новый Шунгут

23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Н. Якушкино

23.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Гранная (МТФ)

23.05.2024 года с 11-00 до 18-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Калиновка (ул. Луговая)

23.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красное Поселение (ул. Солнечная, ул. Набережная)

23.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Гранная (МТФ)

23.05.2024 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (ул. Шоссейная, ул. Совхохная)

24.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Украинка (ул. Загорная)

24.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с.Колывань (ул. Лиманская ул. Набережная, пер. Дружбы, пер. Озёрный, ул. Мостовая)

24.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Тольяттинский район:

с. Зеленовка (ул. Советская);

24.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Печерские Выселки (ул. Кооперативная, ул. Школьная, ул. Советская, ул. Начальная, ул. Приморская);

24.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Подвалье (ул. Кооперативная, ул. Колхозная, ул. Полевая);

24.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Убейкино

24.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Пригорки

24.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Старый Шунгут

24.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новый Шунгут

24.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Н. Якушкино

24.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Верхняя степная (Мех. Мастерская)

24.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Верхняя степная (Мех. Мастерская)

27.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Абашево (ул. Дачная, ул. Пролетарская, ул. Набережная, ул. Степная, ул. Орловская, ул. Братьев Грязновых, ул. Молодежная, ул. Озерная).

27.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Высокое (полностью)

27.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Украинка (ул. Шоссейная 13(Д/сад))

27.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Лиманская, ул. Набережная, пер. Дружбы, пер. Озёрный, ул. Мостовая)

27.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Молодежная);

27.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Подвалье (ул. Ворошилова, ул. Рыбацкая, ул. Приморская, пер. Школьный);

27.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Алешкино

27.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Два Ключа

27.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Белозерное (ул. Придорожная)

27.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Белозерное (ул. Придорожная)

28.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Два Ключа

28.05.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи (ул. Школьная, ул. Ленинская, ул. Полевая)

28.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Красновка (ул. Школьная, Мех. Двор)

28.05.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи (ул. Школьная, ул. Ленинская, ул. Полевая)

28.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Красновка (ул. Школьная (Мех. Двор)

28.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка (полностью);

28.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

п. Луговской (ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Новостройка, ул. Пушкинская);

28.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Украинка (ул. Школьная, Молодежная)

29.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

п. Луговской (ул. Колхозная, ул. Садовая, пер. Школьный);

29.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Ср.Аверкино (ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Школьная)

п. Чекалинка

п. Никольский

29.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы

29.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Комарово

29.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Н. Байтермиш

29.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Багряш

30.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы

30.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Комарово

30.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Н. Байтермиш

30.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Багряш

30.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Карловка (ул. Дубовая Роща, ул. Верхняя);

30.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Мостовая, ул. Лиманская, ул. Набережная, пер. Дружбы, пер. Озёрный, ул. Старолиманская, ул. Школьная, ул. Северная, ул. Советская, пер. Спортивный, пер. Специалистов)

с. Вязовый Гай (ул. Кооперативная, ул. Степана Разина, ул. Победы)

31.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Карловка (ул. Озерная, ул. Нижняя).

31.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы

31.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Комарово

31.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Н. Байтермиш

31.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Багряш

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.