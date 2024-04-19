Tele2 улучшила качество связи в пяти микрорайонах Самары

Tele2, российский оператор мобильной связи, продолжает реализацию проекта по обеспечению качественной связью и мобильным интернетом развивающихся и новых жилых комплексов. Мобильный оператор активно инвестирует в инфраструктуру в новостройках и спальных районах. Улучшения коснулись жителей пяти микрорайонов в столице региона.
Tele2 продолжает реализацию программы по совершенствованию качества связи в крупных городах Самарской области. В период с января по апрель специалисты обновили инфраструктуру в пяти микрорайонах, где ранее был отмечен систематический рост трафика и повышенные нагрузки на сеть. В результате работ по модернизации оборудования и перераспределению частот улучшено покрытие в районах улиц Ташкентская и Енисейская, улицы Подстепновская в микрорайоне Южный город, Ракитовке-1, микрорайоне Крутые ключи возле улицы Виталия Жалнина и бульвара Алихана Калиматова, в микрорайоне "Волгарь" на улице Академика Тихомирова. Усовершенствование качества связи и скорости мобильного интернета коснулось более 3 000 жителей столицы региона.
Скорость передачи данных и устойчивость соединения выросли снаружи и внутри помещений. Специалисты создали запас емкости с учетом темпов роста и плотности застройки микрорайонов. Надежность сети выросла и на территории ряда социальных объектов и образовательных учреждений: поликлиники № 1, школы № 7, а также в промзоне ТРЦ "Московский". В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 15%.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)