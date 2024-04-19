Tele2 улучшила качество связи в пяти микрорайонах Самары

Tele2, российский оператор мобильной связи, продолжает реализацию проекта по обеспечению качественной связью и мобильным интернетом развивающихся и новых жилых комплексов. Мобильный оператор активно инвестирует в инфраструктуру в новостройках и спальных районах. Улучшения коснулись жителей пяти микрорайонов в столице региона.

Tele2 продолжает реализацию программы по совершенствованию качества связи в крупных городах Самарской области. В период с января по апрель специалисты обновили инфраструктуру в пяти микрорайонах, где ранее был отмечен систематический рост трафика и повышенные нагрузки на сеть. В результате работ по модернизации оборудования и перераспределению частот улучшено покрытие в районах улиц Ташкентская и Енисейская, улицы Подстепновская в микрорайоне Южный город, Ракитовке-1, микрорайоне Крутые ключи возле улицы Виталия Жалнина и бульвара Алихана Калиматова, в микрорайоне "Волгарь" на улице Академика Тихомирова. Усовершенствование качества связи и скорости мобильного интернета коснулось более 3 000 жителей столицы региона.

Скорость передачи данных и устойчивость соединения выросли снаружи и внутри помещений. Специалисты создали запас емкости с учетом темпов роста и плотности застройки микрорайонов. Надежность сети выросла и на территории ряда социальных объектов и образовательных учреждений: поликлиники № 1, школы № 7, а также в промзоне ТРЦ "Московский". В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 15%.