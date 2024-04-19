Нефтехимики Новокуйбышевска приняли участие в акции "Я-Донор"

Добровольная сдача крови уже стала привычным добрым делом для сотрудников АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" — акция "Я-Донор" проходит на предприятии с 2016 года. За восемь лет в столь важном начинании приняло участие 906 сотрудников, сдано более 450 литров крови.
В этот году, в канун национального Дня донора акцию поддержали 113 доноров. Поскольку с каждым годом количество желающих сдать кровь становится всё больше, на предприятие специально приезжает мобильная станция переливания крови, что служит дополнительным удобством для заводчан.
Но основная мотивация к участию в этой гуманной акции, конечно же, более глубинная — при потере крови помочь человеку может только человек. Поэтому, сдавая кровь, донор буквально спасает другому жизнь. Если считать, что одну порцию на 450 миллилитров в качестве цельной крови или её компонентов могут получить три-четыре человека, то за восемь лет сотрудники предприятия внесли вклад в спасение более 3,5 тысяч жизней.
Среди волонтеров есть заслуженные доноры, ежегодно вносящие свою лепту в областной банк крови. Леонид Понамаренко, заместитель начальника производственно-технического отдела АО "ННК", очень рад, что на предприятии донорство активно поддерживается и продвигается.
"Я регулярно участвую в акциях, проходящих в рамках корпоративной программы "Платформа добрых дел", — рассказывает Леонид. — На предприятии программа активно развивается — мы видим это по количеству людей, которые откликаются на призыв организаторов. Всё очень удобно организовано. Не нужно ехать в специализированное учреждение, мобильная станция переливания крови приезжает непосредственно к нам на завод. Считаю, что такие акции важны для каждого человека. Они объединяют и сплачивают людей. Но, для меня — это еще и помощь людям".
Для сотрудников АО "ННК" волонтерство стало важным общественным трендом. Добровольческое движение, созданное под эгидой корпоративной программы "Платформа добрых дел", объединило не только сотрудников, их детей и родственников, а также ветеранов производства и учеников "Роснефть-класса". На предприятии сформирован волонтерский актив. Общее же количество добровольцев на сегодня насчитывает более 500 человек. "Волонтеры Роснефти" активно работают как в социальных, так и экологических направлениях. За два года реализации программы проведено уже практически 40 важных и полезных акций.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас