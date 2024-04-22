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Музеи и выставки Культура

Музей Рязанова откроет сезон пешеходных экскурсий рассказом о жизни советского кинорежиссера в Самаре

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 28 апреля, в 14:00 состоится первая в этом сезоне пешеходная экскурсия музея "Самарские страницы Эльдара Рязанова" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Фото: музей Эльдара Рязанова

На экскурсии посетители откроют много интересных фактов о жизни нашего земляка и великого кинорежиссера: о его связи с городом, о причине, по которой семья Рязанова переехала в Самару, о его самарских родственниках, а также о том, как Волга повлияла на судьбу Эльдара Рязанова. Кроме того, это возможность узнать историю города: как Самара стала губернской столицей, какие события происходили в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны и как здесь жили эвакуированные артисты.

Начнется путь от дома, куда в 1927 году принесли новорожденного Рязанова, и где сейчас располагается музей, посвященный великому режиссеру.

Место сбора — ул. Фрунзе, 120. Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cvKqbV.

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