В Самаре на ул. Антонова-Овсеенко в 2027 г. создадут кампус Политеха

На базе корпусов Высшей школы приватизации и предпринимательства на улице Антонова-Овсеенко, 53 и 55 будет создан кампус Самарского государственного технического университета. Как сообщают в вузе, в разработке проекта участвуют студенты.

Три здания общей площадью 8490 кв. м сейчас находятся в федеральной собственности и требуют серьезного капитального ремонта. Половину предстоящих расходов университет готов взять на себя.

"Потребность в новом здании вызвана в первую очередь тем, что в Политехе увеличивается количество студентов, в том числе иностранных, – поясняет проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Евгений Франк. – Это не просто здания, а полноценный кампус. Он объединит общежитие на 700 мест для студентов и преподавателей, актовый и два спортивных зала, коворкинги, репетиционные площадки и комфортабельные пространства для размещения общественных организаций Политеха".

В рабочую группу по проектированию кампуса входят студенты вуза - начинающие дизайнеры, инженеры и участники центра городских инициатив Urban Club. Включен в проект и студенческий актив.

В течение двух месяцев студенты под руководством преподавателей должны подготовить дизайн-проект внутренних помещений и фасадов, а проектно-сметную документацию разработать и согласовать к 31 марта 2025 года. Планируется, что кампус откроется в 2027 году.