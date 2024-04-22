В Самаре на ул. Антонова-Овсеенко в 2027 г. создадут кампус Политеха

На базе корпусов Высшей школы приватизации и предпринимательства на улице Антонова-Овсеенко, 53 и 55 будет создан кампус Самарского государственного технического университета. Как сообщают в вузе, в разработке проекта участвуют студенты.
Три здания общей площадью 8490 кв. м сейчас находятся в федеральной собственности и требуют серьезного капитального ремонта. Половину предстоящих расходов университет готов взять на себя.
"Потребность в новом здании вызвана в первую очередь тем, что в Политехе увеличивается количество студентов, в том числе иностранных, – поясняет проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Евгений Франк. – Это не просто здания, а полноценный кампус. Он объединит общежитие на 700 мест для студентов и преподавателей, актовый и два спортивных зала, коворкинги, репетиционные площадки и комфортабельные пространства для размещения общественных организаций Политеха".
В рабочую группу по проектированию кампуса входят студенты вуза - начинающие дизайнеры, инженеры и участники центра городских инициатив Urban Club. Включен в проект и студенческий актив.
В течение двух месяцев студенты под руководством преподавателей должны подготовить дизайн-проект внутренних помещений и фасадов, а проектно-сметную документацию разработать и согласовать к 31 марта 2025 года. Планируется, что кампус откроется в 2027 году.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.