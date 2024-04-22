16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на ул. Антонова-Овсеенко в 2027 г. создадут кампус Политеха В Самарской области подвели итоги региональной Студвесны В Самаре обсудили концепцию научно-технологического развития региона "Для нашего класса это большая потеря": педагог школы № 132 принял решение покинуть учебное учреждение Школьников региона приглашают поучаствовать в третьем "Уроке цифры" по квантовой тематике

Образование Общество

В Самаре на ул. Антонова-Овсеенко в 2027 г. создадут кампус Политеха

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 113
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На базе корпусов Высшей школы приватизации и предпринимательства на улице Антонова-Овсеенко, 53 и 55 будет создан кампус Самарского государственного технического университета. Как сообщают в вузе, в разработке проекта участвуют студенты.

Три здания общей площадью 8490 кв. м сейчас находятся в федеральной собственности и требуют серьезного капитального ремонта. Половину предстоящих расходов университет готов взять на себя.

"Потребность в новом здании вызвана в первую очередь тем, что в Политехе увеличивается количество студентов, в том числе иностранных, – поясняет проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Евгений Франк. – Это не просто здания, а полноценный кампус. Он объединит общежитие на 700 мест для студентов и преподавателей, актовый и два спортивных зала, коворкинги, репетиционные площадки и комфортабельные пространства для размещения общественных организаций Политеха".

В рабочую группу по проектированию кампуса входят студенты вуза - начинающие дизайнеры, инженеры и участники центра городских инициатив Urban Club. Включен в проект и студенческий актив.

В течение двух месяцев студенты под руководством преподавателей должны подготовить дизайн-проект внутренних помещений и фасадов, а проектно-сметную документацию разработать и согласовать к 31 марта 2025 года. Планируется, что кампус откроется в 2027 году.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5