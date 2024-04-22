Электрощит Самара принимает участие в крупной международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия"

Электрощит Самара примет участие в крупной международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая пройдёт с 22 по 24 июля в городе Ташкент, Республика Узбекистан.

Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" направлена на расширение промышленного сотрудничества со странами Центральной Азии, определение новых точек развития промышленности, установление и укрепление бизнес-контактов, а также на создание совместных производств.

Электрощит Самара обладает многолетним опытом в реализации проектов по обеспечению стабильной работы объектов электроснабжения региональной инфраструктуры в Узбекистане. В настоящее время экспортное направление поставок компании продолжает активно расти.

Выставочная экспозиция Электрощит Самара, расположенная в Павильоне № 2, стенд № 2D4 продемонстрирует современное российское электротехническое оборудование, успешно применяемое на объектах различных отраслей промышленности и завоевавшее высокую оценку эксплуатационников:

КРУ-СЭЩ—80-10С — комплектное распределительное устройство номинальным напряжением до 10 кВ с выкатным элементом в среднем положении. Конструкция КРУ обеспечивает высочайший уровень безопасности для оперативного персонала при внутренних дуговых замыканиях и позволяет осуществлять все операции управления вручную или дистанционно при закрытых дверях. Уровень локализации оборудования — более 90%.

Со стороны компании Электрощит Самара в выставке примут участие генеральный директор Дмитрий Куприянов и заместитель генерального директора по продажам Иван Мишакин.

На стенде компании можно будет обсудить возможности взаимодействия и получить информацию о реализуемых проектах от первых лиц Электрощит Самара и группы компаний "Акрон Холдинг".