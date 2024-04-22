Специалисты подвели итоги работы за год Центра сердечно-сосудистой хирургии в Сызрани

Уже год в Сызрани работает подразделение Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова — Центр сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии. Подразделение располагается на базе Сызранской центральной городской и районной больницы.

Ранее пациенты, которым требовалась экстренная и плановая помощь при инфаркте миокарда, нестабильной стенокардии, при ишемической болезни сердца, а также для выполнения чрескожных коронарных вмешательств, направлялись в стационары Тольятти и Самары.

Благодаря открытию специализированного центра в Сызрани помощь стала доступнее для 230 тыс. жителей правобережья Волги. Пациенты получают высококлассную специализированную медицинскую помощь в течение "золотого часа".

Врачи работают на современной ангиографической установке. Также поставлено все необходимое операционное оборудование.

За год в отделении эндоваскулярной хирургии выполнены 530 стентирований коронарных артерий, из которых 94 плановые; более 1000 коронарографий; помощь оказана 1078 пациентам.

В отделении сердечно-сосудистой хирургии пролечено 300 больных, выполнено 199 операций.

Врачи освоили новые виды оперативных вмешательств и уверенно применяют их.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одно из значимых направлений национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента Владимира Путина. Активная работа по укреплению системы здравоохранения в Самарской области проводится при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.