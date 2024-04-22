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Олимпийские Спорт

Гандболистки Самарской области выиграли серебро и бронзу первенства России среди игроков не старше 16 лет

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В течение полутора недель, с 11 по 20 апреля, в Тольятти на базе учебно-спортивного комплекса "Олимп" проходил финальный этап первенства России по гандболу среди девушек до 16 лет. В соревнованиях принимали участие 10 команд из семи регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Ленинградской и Самарской областей.

Фото: СШОР 10 "Олимп"

Регион представляли две команды — первый и второй состав сборной области, составленные из воспитанников тольяттинской спортивной школы олимпийского резерва № 10 "Олимп". Гандболистки занимаются под руководством тренеров Ирины Близновой и Александра Деревеня.

На групповом этапе соперники были поделены на две подгруппы по пять команд в каждой. В группе "А" сборная Самарской области-1 выиграла все четыре встречи и заняла первое место, со второго места вышла команда Волгоградской области. В группе "Б" четыре победы одержала сборная Астраханской области, со второго места в полуфинал вышла Самарская область-2.

В полуфинале две тольяттинские команды сыграли между собой. Первый состав был сильнее — 34:15. В другом полуфинале волгоградские гандболистки оказались сильнее астраханских — 24:16.

В матче за третье место Самарская область-2 сыграла вничью с командой Астраханской области — 25:25, но была точнее в серии послематчевых пенальти и выиграла бронзовые медали первенства.

В финале с преимуществом в два очка победу праздновала команда Волгоградской области — 23:21, у Самарской области-1 — серебряные медали турнира. Представительница нашей команды Арина Смирнова признана лучшей разыгрывающей первенства России.

Проведение всероссийских соревнований по гандболу способствует популяризации вида спорта среди молодежи и вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом. Это является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В Самарской области развитие спорта, создание необходимой для этого инфраструктуры  ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

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А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

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