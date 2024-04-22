Гандболистки Самарской области выиграли серебро и бронзу первенства России среди игроков не старше 16 лет

В течение полутора недель, с 11 по 20 апреля, в Тольятти на базе учебно-спортивного комплекса "Олимп" проходил финальный этап первенства России по гандболу среди девушек до 16 лет. В соревнованиях принимали участие 10 команд из семи регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Ленинградской и Самарской областей.

Регион представляли две команды — первый и второй состав сборной области, составленные из воспитанников тольяттинской спортивной школы олимпийского резерва № 10 "Олимп". Гандболистки занимаются под руководством тренеров Ирины Близновой и Александра Деревеня.

На групповом этапе соперники были поделены на две подгруппы по пять команд в каждой. В группе "А" сборная Самарской области-1 выиграла все четыре встречи и заняла первое место, со второго места вышла команда Волгоградской области. В группе "Б" четыре победы одержала сборная Астраханской области, со второго места в полуфинал вышла Самарская область-2.

В полуфинале две тольяттинские команды сыграли между собой. Первый состав был сильнее — 34:15. В другом полуфинале волгоградские гандболистки оказались сильнее астраханских — 24:16.

В матче за третье место Самарская область-2 сыграла вничью с командой Астраханской области — 25:25, но была точнее в серии послематчевых пенальти и выиграла бронзовые медали первенства.

В финале с преимуществом в два очка победу праздновала команда Волгоградской области — 23:21, у Самарской области-1 — серебряные медали турнира. Представительница нашей команды Арина Смирнова признана лучшей разыгрывающей первенства России.

Проведение всероссийских соревнований по гандболу способствует популяризации вида спорта среди молодежи и вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом. Это является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В Самарской области развитие спорта, создание необходимой для этого инфраструктуры ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.