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Экономика и бизнес

Компания Ефима Пахульского на смогла отбиться от претензий налоговой на 52 млн рублей

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Гифтлайн" Ефима Пахульского, владельца сети магазинов деловых подарков "Макрос", не смогло в суде добиться отмены решения налоговой службы о привлечении компании к ответственности за совершение налоговых правонарушений и доначисление НДС более чем на 50 млн рублей. Решение Межрайонной ИФНС России № 1 по Самарской области признал законным региональный Арбитражный суд, а следом и 11 Арбитражный апелляционный суд.

Согласно материалам КАД ВАС, налоговая служба провела выездную налоговую проверку в отношении ООО "Гифтлайн" за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. По результатам проверки, налоговики пришли к выводу, что "Гифтлайн" необоснованно завышало налоговые вычеты по НДС в рамках взаимоотношений с ООО "Международная логистическая компания", ООО "Аурель", ООО "Виртэк", ООО "Кастор", ООО "Агрохолдинг "Поволжье" и еще двумя десятками юрлиц.

На компанию были наложены штрафы за нарушение законодательства, а также доначислены налоги и пени в общей сумме на 53,9 млн рублей. Не согласившись с этим решением, "Гифтлайн" обратилось с жалобой в налоговую службу и добилось снижения суммы доначисления пени на 2,48 млн рублей. Таким образом сумма требований МИФНС № 1 к компании составила 51,8 млн рублей.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Гифтлайн" зарегистрировано в 2017 году. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб., баланс по итогам 2023 г. сократился на 98% (32,51 млн руб.) и составил 607 тыс. рублей. Прошлый год общество завершило с убытком в 2,99 млн рублей. Генеральным директором и владельцем компании является Ефим Пахульский. Ему же принадлежит ООО "Макрос", оказавшееся в 2023 г. значительно более успешным: баланс общества за год вырос на 46% и составил 58,01 млн руб., чистая прибыль по итогам года — 2,74 млн рублей. Обе компании, по данным ИАС Seldon.Basis, занимаются оптовой торговлей. Ефим Пахульский и подконтрольные ему указанные предприятия специализируются на продаже сувенирной продукции.

"Гифтлайн" посчитало необоснованным решение налоговой службы и в попытке его обжаловать обратилось в Арбитражный суд Самарской области. Однако последний встал на сторону МИФНС №1.

"В ходе проверки инспекция пришла к выводу об искажении налогоплательщиком сведений о фактах хозяйственной жизни; отсутствии реальных взаимоотношений между ООО "Гифтлайн" и заявленными контрагентами, в результате чего был создан фиктивный документооборот, направленный на минимизацию налоговых обязательств заявителя в результате необоснованного применения налоговых вычетов по НДС по операциям с указанными контрагентами", — указано в определении самарского арбитража.

В итоге суд установил, что из представленных документов следует, будто спорные контрагенты поставляли в адрес ООО "Гифлтайн" сувенирную и подарочную продукцию. При этом поступлений и списаний по расчетным счетам, а также перечислений, присущих реальной финансово-хозяйственной жизни, не установлено. Более того, контрагенты, которые якобы осуществляли импортные операции, товар, отраженный в документообороте с ООО "Гифтлайн", на территорию РФ не ввозили. Кроме того, в определении суда указывается, что некоторые контрагенты заявителя имеют признаки номинальных организаций, а перечисление денежных средств по их счетам носило "транзитный, обналичивающий характер".

"В ходе выездной проверки установлено, что по данным складского учета в 1С: 8 УТ фактически на склад общества в проверяемом периоде поступал товар от иностранных лиц: CNSC, B&C, Softouch R, Kelitong, Hongliang, Sonuo Technology Limited, Plaid, Klio-Eterna, Softouch X, которые в книге покупок ООО "Гифтлайн" отсутствуют. При этом в книге покупок присутствуют организации, товар от которых на склад общества не поступал", — говорится в решении самарского арбитража и отмечается, что цена товара от реальных поставщиков (резидентов иностранных государств) гораздо ниже, чем от контрагентов, "созданных в целях ведения формального документооборота".

В итоге Арбитражный суд Самарской области признал решение налоговой службы законным и обоснованным. Впоследствии к тем же выводам пришла апелляционная инстанция, с жалобой в которую обратилось ООО "Гифтлайн".

Интересно, что параллельно с этим разбирательством налоговая пыталась инициировать процесс банкротства компании "Гифтлайн", мотивируя свое требование как раз долгом общества перед ней в 51,8 млн рублей. Однако в феврале 2024 г. дело было прекращено в связи с отсутствием у должника средств и имущества на погашение судебных расходов.

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