Дарья Бацун стала Преподавателем года профессиональных образовательных организаций Самарской области

22 апреля в Центре профессионального образования Самарской области состоялась церемония награждения призеров и победителя конкурса профессионального мастерства "Преподаватель года профессиональных образовательных организаций Самарской области".
В этом году участие в конкурсе профессионального мастерства приняли 63 педагогических работника из 43 организации среднего профессионального образования. По мнению участников, конкурс — это возможность для личностного и профессионального роста. Конкуренция и стремление к лучшим результатам дают толчок к осмыслению своего опыта, к поиску новых подходов в обучении и к разработке инновационных методик.
Победителем конкурса стала преподаватель Чапаевского химико-технологического техникума Дарья Бацун. По решению жюри она представит Самарскую область на конкурсе "Лучший молодой преподаватель" среди преподавателей профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального округа.
Старший методист ГБПОУ СО "Чапаевский химико-технологический техникум" Дарья Бацун совмещает методическую и преподавательскую деятельность, знакомит студентов с основами экономики, финансовой грамотности и предпринимательства.
Обращаясь к участникам церемонии, руководитель управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения минобрнауки Самарской области Кристина Кузьмина напомнила, что региональная система среднего профессионального образования стремительно развивается под запросы работодателей и сейчас участвует в нескольких масштабных проектах, в числе которых федеральный проект "Профессионалитет": "Не секрет, что предприятия нуждаются в кадрах, а чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов, безусловно, нужны лаборатории, оборудование. Но всё это будет бесполезно и не работает без педагогов, которые обладают необходимой квалификацией и профессиональным мастерством".
Развитие системы среднего профессионального образования сегодня является приоритетным направлением государственной политики. Повышенное внимание этой сфере уделяет и Глава региона Дмитрий Азаров. Благодаря национальному проекту "Образование", реализуемому по поручению президента России Владимира Путина, усилиям Правительства области и при поддержке предприятий строятся и капитально ремонтируются учебные корпуса ссузов, студенческие общежития, обновляются десятки мастерских. С учетом высокой потребности предприятий различного профиля в квалифицированных кадрах губернатор предложил организовать в регионе пятилетку СПО.
В рамках федерального проекта "Профессионалитет в регионе к уже действующим образовательным кластерам "Машиностроительный" и "Железнодорожного транспорта" в этом году добавятся ещё три: для отраслей "Педагогика", "Правоохранительная сфера и управление" и кластер строительно-энергетической отрасли. Став студентами колледжей "Профессионалитета", обучающиеся в короткие сроки получат востребованную профессию, необходимый трудовой опыт на производствах, станут хорошо оплачиваемыми специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.