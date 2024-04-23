Дарья Бацун стала Преподавателем года профессиональных образовательных организаций Самарской области

22 апреля в Центре профессионального образования Самарской области состоялась церемония награждения призеров и победителя конкурса профессионального мастерства "Преподаватель года профессиональных образовательных организаций Самарской области".

В этом году участие в конкурсе профессионального мастерства приняли 63 педагогических работника из 43 организации среднего профессионального образования. По мнению участников, конкурс — это возможность для личностного и профессионального роста. Конкуренция и стремление к лучшим результатам дают толчок к осмыслению своего опыта, к поиску новых подходов в обучении и к разработке инновационных методик.

Победителем конкурса стала преподаватель Чапаевского химико-технологического техникума Дарья Бацун. По решению жюри она представит Самарскую область на конкурсе "Лучший молодой преподаватель" среди преподавателей профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального округа.

Старший методист ГБПОУ СО "Чапаевский химико-технологический техникум" Дарья Бацун совмещает методическую и преподавательскую деятельность, знакомит студентов с основами экономики, финансовой грамотности и предпринимательства.

Обращаясь к участникам церемонии, руководитель управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения минобрнауки Самарской области Кристина Кузьмина напомнила, что региональная система среднего профессионального образования стремительно развивается под запросы работодателей и сейчас участвует в нескольких масштабных проектах, в числе которых федеральный проект "Профессионалитет": "Не секрет, что предприятия нуждаются в кадрах, а чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов, безусловно, нужны лаборатории, оборудование. Но всё это будет бесполезно и не работает без педагогов, которые обладают необходимой квалификацией и профессиональным мастерством".

Развитие системы среднего профессионального образования сегодня является приоритетным направлением государственной политики. Повышенное внимание этой сфере уделяет и Глава региона Дмитрий Азаров. Благодаря национальному проекту "Образование", реализуемому по поручению президента России Владимира Путина, усилиям Правительства области и при поддержке предприятий строятся и капитально ремонтируются учебные корпуса ссузов, студенческие общежития, обновляются десятки мастерских. С учетом высокой потребности предприятий различного профиля в квалифицированных кадрах губернатор предложил организовать в регионе пятилетку СПО.

В рамках федерального проекта "Профессионалитет в регионе к уже действующим образовательным кластерам "Машиностроительный" и "Железнодорожного транспорта" в этом году добавятся ещё три: для отраслей "Педагогика", "Правоохранительная сфера и управление" и кластер строительно-энергетической отрасли. Став студентами колледжей "Профессионалитета", обучающиеся в короткие сроки получат востребованную профессию, необходимый трудовой опыт на производствах, станут хорошо оплачиваемыми специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда.