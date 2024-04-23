В Самаре впервые пройдут международные соревнования по греко-римской борьбе среди юношей

С 17 по 18 мая в СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" пройдет Международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти заслуженного строителя России Игоря Александровича Найвальта "Новая высота".

В этом году соревнования впервые пройдут в статусе "Международные". Самара не случайно была выбрана местом их проведения. С 2019 года "Новая высота" проходит на территории Самарской области, и с каждым годом популярность и престиж соревнований возрастают. Из Всероссийских турниров по греко-римской борьбе среди юношей "Новая высота" перешла в статус "Первенства России", а теперь пройдет в международном формате. Более двух тысяч молодых спортсменов со всех уголков России приехали в Самару за время проведения "Новой Высоты". Глава региона Дмитрий Азаров отмечал, что турнир — это импульс к развитию спортивных достижений всех участников, а значит — и развития спорта на самарской земле.

"Новая высота" стала одной из ступеней к победам на Первенствах мира и Европы для 17 юношей со всех уголков России. Наш земляк Максим Скуратов получил путевку в большой спорт благодаря победе в турнире "Новая высота" в 2019 году. В итоге — победа за победой: Победитель первенства России среди юношей (до 18 лет), Победитель первенства Европы (до 18 лет), Победитель первенства Мира среди юношей (до 18 лет), Призер Первенства России среди юниоров "Новая высота" 2022 года (юноши до 21 года).

При участии Правительства Самарской области, личной инициативе президента Федерации, заместителя председателя Самарской Губернской Думы Александра Живайкина и при поддержке ГК "Волгатрансстрой" "Новая высота" стала настоящим спортивным событием, главные задачи которого пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня мастерства юниоров и популяризация спортивной борьбы, которая в России имеет большую и славную историю.

Напомним, соревнования по греко-римской борьбе "Новая высота" проводятся в память о благотворителе и меценате, заслуженном строителе России Игоре Александровиче Найвальте. "Новая высота" — это дань памяти яркому, светлому, энергичному, целеустремленному человеку, который создавал современный облик новой, развивающейся, строящейся России и всеми силами способствовал укреплению духовных основ нашей страны.

На Международный турнир "Новая высота" 2024 года ожидается приезд борцов из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. И стран- участниц было бы в три-четыре раза больше, но повлияли политические санкции: Международный олимпийский комитет (МОК) пригрозил странам, уже купившим трансферт на Международный турнир "Новая высота", снятием с Олимпиады-2024 в Париже.

Поединки Международного турнир "Новая высота" пройдут в 10 весовых категориях: от 45 до 110 кг. Почетными гостями турнира станут Герой России, сенатор Российской Федерации, трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин, двукратный Олимпийский чемпион Роман Власов, Олимпийский чемпион Мнацакан Искандарян, двукратная победительница Олимпийских игр Светлана Хоркина. Организаторы готовят интересную программу и для зрителей. Кроме традиционных мастер-классов от именитых спортсменов, автограф-сессии с олимпийскими чемпионами, планируется акция для всех любителей здорового образа жизни "Зарядка с чемпионом", а также конкурсы для болельщиков с памятными подарками.

Церемония открытия "Новой высоты" состоится 17 мая в 16.00. Организаторы Турнира готовят динамичную культурную программу с участием артистов из других регионов, живой музыкой и украшением зала генеративной графикой. Финальные поединки запланированы на 18 мая.

Вход на мероприятие будет осуществляться по пригласительным флаерам, которые можно будет бесплатно получить у волонтеров при входе во дворец в дни соревнований.

Трансляции поединков будут вестись на сайте wrestlingtv.ru и в социальных сетях Самарской федерации борьбы (vk.com/wrest163).

Турнир проводится Самарской областной Федерацией спортивной борьбы при поддержке Федерации спортивной борьбы России, Министерства спорта РФ, Правительства Самарской области, Новосибирского регионального общественного фонда "Карелин-фонд", группы компаний "Волгатрансстрой" и международного строительного концерна "Балтийская строительная компания".