Клиенты Tele2 используют минуты из пакета для звонков из 54 стран мира

Tele2, российский оператор мобильной связи, удвоил список стран с особо выгодными условиями международного роуминга. Абоненты могут использовать минуты из пакета для звонков клиентам Tele2 в Россию из 54 стран мира. Теперь эта опция действует на текущих и архивных версиях тарифов "Мой Онлайн+", Black и Premium. Ранее услуга была доступна для 26 стран.
Изменения затронули востребованные направления Ближнего Востока, Азии, Океании, Африки и Европы. Это в том числе Таиланд, Абхазия, Казахстан, Китай, Узбекистан, Беларусь, Италия, Шри-Ланка, Франция, Великобритания, Малайзия, Сейшелы и еще более 40 стран.
Для звонков из-за границы на номера Tele2 Россия клиенты будут расходовать минуты из основного пакета, включенного в тарифный план. Абоненты могут использовать остатки пакетов минут, перенесенные с предыдущих периодов. Минуты, приобретенные на сервисе "Маркет Tele2", для роуминговых звонков расходовать не получится. Ознакомиться с дополнительной информацией и полным списком стран можно по ссылке.
Tele2 исследовала предпочтения клиентов и выявила, какие направления наиболее популярны в 2024 году. В первую десятку стран, которые чаще всего выбирают абоненты для своих поездок, вошли Узбекистан, Беларусь, Турция, Казахстан, Таджикистан, Таиланд, Грузия, Абхазия, Китай и Армения. Согласно обновленным условиям, во всех этих странах клиенты Tele2 тарифов "Мой онлайн+", Black и Premium могут воспользоваться пакетом минут без дополнительных расходов на звонки в роуминге.
Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:
"Tele2 постоянно работает над доступностью связи и за пределами России. Обновленное предложение значительно улучшает условия для наших клиентов за границей. Внушительный список из 54 стран, где минуты можно расходовать из пакета, позволит нашим клиентам не ограничивать себя в общении. Теперь абоненты Tele2 могут свободно разговаривать в международном роуминге с родными и близкими, не беспокоясь о дополнительных расходах".
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)