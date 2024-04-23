16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области в рамках капремонта дорог благоустроят сельские территории Муниципального автобусного перевозчика Самары объединят с другим юрлицом "Автоволгастрой" построит посадочную площадку в "Жигулевской долине — 2" Для Самары закупят 33 трехсекционных трамвая В 2024 году в Самарско-Тольяттинской агломерации благодаря нацпроекту "поумнеют" еще 68 перекрестков

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Клиенты Tele2 используют минуты из пакета для звонков из 54 стран мира

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Tele2, российский оператор мобильной связи, удвоил список стран с особо выгодными условиями международного роуминга. Абоненты могут использовать минуты из пакета для звонков клиентам Tele2 в Россию из 54 стран мира. Теперь эта опция действует на текущих и архивных версиях тарифов "‎Мой Онлайн+", Black и Premium. Ранее услуга была доступна для 26 стран.

Фото: предоставлено Tele2

Изменения затронули востребованные направления Ближнего Востока, Азии, Океании, Африки и Европы. Это в том числе Таиланд, Абхазия, Казахстан, Китай, Узбекистан, Беларусь, Италия, Шри-Ланка, Франция, Великобритания, Малайзия, Сейшелы и еще более 40 стран.

Для звонков из-за границы на номера Tele2 Россия клиенты будут расходовать минуты из основного пакета, включенного в тарифный план. Абоненты могут использовать остатки пакетов минут, перенесенные с предыдущих периодов. Минуты, приобретенные на сервисе "Маркет Tele2", для роуминговых звонков расходовать не получится. Ознакомиться с дополнительной информацией и полным списком стран можно по ссылке.

Tele2 исследовала предпочтения клиентов и выявила, какие направления наиболее популярны в 2024 году. В первую десятку стран, которые чаще всего выбирают абоненты для своих поездок, вошли Узбекистан, Беларусь, Турция, Казахстан, Таджикистан, Таиланд, Грузия, Абхазия, Китай и Армения. Согласно обновленным условиям, во всех этих странах клиенты Tele2 тарифов "Мой онлайн+", Black и Premium могут воспользоваться пакетом минут без дополнительных расходов на звонки в роуминге.

Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Tele2 постоянно работает над доступностью связи и за пределами России. Обновленное предложение значительно улучшает условия для наших клиентов за границей. Внушительный список из 54 стран, где минуты можно расходовать из пакета, позволит нашим клиентам не ограничивать себя в общении. Теперь абоненты Tele2 могут свободно разговаривать в международном роуминге с родными и близкими, не беспокоясь о дополнительных расходах".

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5