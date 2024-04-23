26 апреля в Самарскую область прибывает "Поезд Победы"

Жители Самары смогут бесплатно посетить иммерсивную экспозицию с 26 по 29 апреля. Затем выставка отправится в следующую точку своего маршрута Самарской области — 30 апреля выставку о Великой Отечественной войне смогут увидеть жители Сызрани.

На мероприятия приглашены ветераны, семьи бойцов СВО, представители Комитета семей воинов Отечества и Государственного фонда "Защитники Отечества" и РДДМ "Движение Первых". Сопровождать экскурсионные группы будут "Волонтеры Победы".

"Поезд Победы" (12+) — это иммерсивная выставка о событиях Великой Отечественной войны, размещенная в движущемся поезде. Уникальный патриотический проект колесит по России уже пятый год. Впервые в Самарской области "Поезд Победы" побывал в 2023 году.

"Великая Отечественная война оставила глубокий, трагический след в жизни нашей страны, не обошла стороной ни одну семью. Поэтому очень важно помнить подвиги героев, передавать эти знания подрастающему поколению. Патриотические проекты, в частности, "Поезд Победы", этому способствуют, — отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Любовь к родине — это та основа, на которой испокон веков держится Россия. И будущее страны зависит от того, с какими ценностями будут вступать в жизнь наши дети. Передать им наше отношение к жизни, к людям, к родному краю возможно только на основе патриотизма, уважения к отечественной истории и культуре".

Для Самарской области принимать на своей территории уникальный историко-патриотический проект — большая честь и дань памяти героическим трудовым подвигам наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Более полумиллиона жителей Куйбышевской области (это нынешняя Самарская область и до 1943 г. еще и Ульяновская область) были мобилизованы на фронт или ушли добровольцами.

Статус "Город трудовой доблести" областной столице был присвоен 2 июля 2020 г. указом президента России Владимира Путина. Чтобы подтвердить право Самары носить столь высокое звание, по поручению губернатора Дмитрия Азарова был организован сбор подписей. 10 сентября 2021 г. глава государства Владимир Путин присвоил почетное звание "Город трудовой доблести" и Сызрани. В годы Великой Отечественной войны сюда эвакуировали 11 крупных предприятий, сызранцы собрали и доставили бойцам на передовой 25 тыс. теплых вещей, изготовили 41 млн снарядов.

В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал запасной столицей страны: сюда эвакуировали Правительство, Верховный Совет СССР, многие наркоматы, дипломатический корпус, учреждения культуры, организации, более 40 крупных промышленных предприятий вместе с рабочими и инженерами. За время войны в Куйбышеве изготовили около 36 тыс. боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. Куйбышевская область превратилась в один из крупнейших индустриальных регионов СССР. Были созданы новые отрасли промышленности — нефтеперерабатывающая, подшипниковая, автомобильная, газовая, авиационная и другие. Железная дорога им. Куйбышева стала главной коммуникацией по обеспечению фронта боеприпасами, военной техникой, горючим и продовольствием.

За трудовые подвиги многие областные предприятия награждены государственными наградами. Куйбышевская область дала стране 312 Героев Социалистического Труда и 11 полных кавалеров ордена Трудовой Славы, более 240 тыс. человек награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". Куйбышев выполнял и роль информационной столицы — сюда переехали редакции центральных газет: "Правда", "Известия". Здесь же на 16 языках издавались "Ведомости Верховного Совета Союза ССР".

Получить билет на уникальную иммерсивную экспозицию "Поезда Победы" можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя регистрацию, которая открывается примерно за сутки до прибытия поезда и, как правило, заканчивается очень быстро в связи с высоким спросом. Зарегистрированный билет поступит на электронную почту.

Группы заходят в поезд с пятиминутным интервалом, предварительно показав электронный билет проверяющим — "Волонтерам Победы". Поэтому важно не опаздывать и планировать прибытие на вокзал с небольшим запасом.

Работа экспозиции "Поезд Победы" в Самарской области:

Самара — 26–29 апреля, с 10:00 до 19:00, последняя группа в 18:20;

Сызрань — 30 апреля, с 11:00 до 19:00, последняя группа в 18:20.