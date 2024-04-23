Питер, встречай: виртуальная экскурсия от создателей сериала "Всё ОК"

Новый культурный сериал "Всё ОК" (16+) не только признается в любви к Санкт-Петербургу, но и помогает лучше узнать Северную столицу. Всем, кто впервые собирается в этот город или хочет глубже его понять, нужно обратить внимание на QR-коды, которые появляются в сериале, если в кадре возникла достопримечательность.

Проект "Всё ОК" создан "Студией Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с "НМГ Студией", компанией "Продакшн 360" и при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Проект пополнил линейку Wink Originals. Все серии комедийного проекта уже доступны в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а телепремьера состоится на канале СТС.

"Всё ок" — это ироничная история о семье, любви и взрослении в городе, где всё вокруг дышит историей, а иногда она даже оживает. Зритель вместе с героями оказывается в знаковых местах города: в Летнем саду и Михайловском дворце, Большом Екатерининском дворце и Доме торгового товарищества "Братья Елисеевы", на Исаакиевской площади и Стрелке Васильевского острова. Главный герой сериала — гид-переводчик Илья (Фёдор Федотов) привык прятать чувства за цитатами великих и остротами, открывая душу только воображаемым персонажам из мира музеев. Всё меняется, когда после смерти матери ему приходится взять на себя заботу о младших сестрах (Анна Осипова, Алиса Руденко). И теперь интроверту, привыкшему к холостяцкой жизни, придется пересмотреть свои отношения с окружающим миром, вновь пережить детские обиды, влюбиться и наконец повзрослеть.

Создатели "Всё ОК" решили не останавливаться и добавили специальные QR-коды, которые помогут зрителям узнать интересные детали о памятных местах Санкт-Петербурга и картинах, которые представлены в сериале. Чтобы начать виртуальное путешествие, нужно просто навести камеру своего смартфона на появившийся QR-код и оказаться, например, в Летнем дворце Петра Первого.

"Мне хочется пригласить зрителя в тот Петербург, каким я ощущал и видел его в детстве: яркий, солнечный, сочный, чтобы развеять стереотип о том, что у нас льет дождь с 1703 года и петербуржцы никогда не видели солнца. Да, солнечный день не частый гость в северной столице, но, к счастью, во время съёмок "Всё ОК" город подарил нам очень много классных летних дней", — рассказал режиссер сериала Андрей Элинсон.

Дополнительная информация по каждой серии собрана на сайте социально-просветительского проекта "Всё ОК". Удобная навигация поможет быстро найти нужный исторический объект. Все тексты для кросс-медийного проекта были специально подготовлены филологом Софьей Лурье. Кроме того, на сайте представлены контакты некоммерческих организаций, которые занимаются темой культурного наследия ("Фонд президентских грантов"), а также ссылки на лучшие туристические маршруты Петербурга, которые представлены на туристическом портале нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".