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Диагноз за миллион: в медицинском шоу "Симптомы" на Wink.ru примут участие самарские команды

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новое захватывающее медицинское шоу "Симптомы" (12+) стартовало в онлайн-кинотеатре Wink.ru. В режиме онлайн 22 команды выпускников и студентов ведущих профильных вузов страны, в числе которых две команды медицинского университета "Реавиз" из Самары, должны выполнить сложнейшие задания, правильно интерпретировать симптомы и поставить верный диагноз. Главный приз — 1 000 000 рублей. Ведущим шоу стал известный российский уролог, доктор медицинских наук, профессор и блогер Александр Дзидзария. Производством проекта занимается "ВайТ Медиа" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Трейлер

Постер

Фото

Проект объединяет молодых врачей из Москвы, Белгорода, Казани, Краснодара, Коврова, Майкопа, Нижнего Новгорода, Самары и Уфы. В каждом новом выпуске участники сталкиваются с самыми сложными и неоднозначными профессиональными вопросами, чтобы разобрать случай из реальной медицинской практики. За ходом игры следят приглашенные эксперты — ведущие практикующие врачи России. Всего у шоу будет 30 выпусков.

"Пандемия кардинально изменила отношение общества к медицине. Ежедневно врачи сталкиваются с вызовами, которые требуют не только повышенной концентрации и терпения, но и быстроты принятия решений. Мы хотели показать широкой аудитории высокий уровень современной российской медицины и подготовки специалистов, а главное — развеять миф о некомпетентности молодых врачей, с которым им приходится сталкиваться. Профессионализм наших врачей достоин стать предметом гордости для зрителя, а истории пациентов, участвующих в шоу, надеюсь, заставят задуматься о самом важном — о ценности собственного здоровья", — рассказала Юлия Сумачёва, генеральный продюсер компании "ВайТ Медиа", отвечающей за производство шоу.

"Проект привлек меня исключительностью и новизной идеи. Верю, что он способен изменить настороженное восприятие у части общества современной медицины и образа врача. Молодые специалисты находятся в трудном положении, сталкиваются с предвзятостью, отказами при приеме на работу из-за недостатка практического опыта. Но, уверен, зрители приятно удивятся высокому уровню подготовки молодых специалистов, которые приняли участие в интеллектуальном поединке и проявили себя в некоторых случаях компетентнее опытных врачей, ординаторов. А степень подготовленности претендентов на финал доказывает, что будущее отечественной медицины в надежных руках", — подчеркнул ведущий проекта "Симптомы", заведующий отделением онкоурологии и онкогинекологии Российского научного центра радиологии Александр Дзидзария. Также Александр ведет популярный канал о медицине.

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