Диагноз за миллион: в медицинском шоу "Симптомы" на Wink.ru примут участие самарские команды

Новое захватывающее медицинское шоу "Симптомы" (12+) стартовало в онлайн-кинотеатре Wink.ru. В режиме онлайн 22 команды выпускников и студентов ведущих профильных вузов страны, в числе которых две команды медицинского университета "Реавиз" из Самары, должны выполнить сложнейшие задания, правильно интерпретировать симптомы и поставить верный диагноз. Главный приз — 1 000 000 рублей. Ведущим шоу стал известный российский уролог, доктор медицинских наук, профессор и блогер Александр Дзидзария. Производством проекта занимается "ВайТ Медиа" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").
Проект объединяет молодых врачей из Москвы, Белгорода, Казани, Краснодара, Коврова, Майкопа, Нижнего Новгорода, Самары и Уфы. В каждом новом выпуске участники сталкиваются с самыми сложными и неоднозначными профессиональными вопросами, чтобы разобрать случай из реальной медицинской практики. За ходом игры следят приглашенные эксперты — ведущие практикующие врачи России. Всего у шоу будет 30 выпусков.
"Пандемия кардинально изменила отношение общества к медицине. Ежедневно врачи сталкиваются с вызовами, которые требуют не только повышенной концентрации и терпения, но и быстроты принятия решений. Мы хотели показать широкой аудитории высокий уровень современной российской медицины и подготовки специалистов, а главное — развеять миф о некомпетентности молодых врачей, с которым им приходится сталкиваться. Профессионализм наших врачей достоин стать предметом гордости для зрителя, а истории пациентов, участвующих в шоу, надеюсь, заставят задуматься о самом важном — о ценности собственного здоровья", — рассказала Юлия Сумачёва, генеральный продюсер компании "ВайТ Медиа", отвечающей за производство шоу.
"Проект привлек меня исключительностью и новизной идеи. Верю, что он способен изменить настороженное восприятие у части общества современной медицины и образа врача. Молодые специалисты находятся в трудном положении, сталкиваются с предвзятостью, отказами при приеме на работу из-за недостатка практического опыта. Но, уверен, зрители приятно удивятся высокому уровню подготовки молодых специалистов, которые приняли участие в интеллектуальном поединке и проявили себя в некоторых случаях компетентнее опытных врачей, ординаторов. А степень подготовленности претендентов на финал доказывает, что будущее отечественной медицины в надежных руках", — подчеркнул ведущий проекта "Симптомы", заведующий отделением онкоурологии и онкогинекологии Российского научного центра радиологии Александр Дзидзария. Также Александр ведет популярный канал о медицине.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)