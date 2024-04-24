Диагноз за миллион: в медицинском шоу "Симптомы" на Wink.ru примут участие самарские команды

Новое захватывающее медицинское шоу "Симптомы" (12+) стартовало в онлайн-кинотеатре Wink.ru. В режиме онлайн 22 команды выпускников и студентов ведущих профильных вузов страны, в числе которых две команды медицинского университета "Реавиз" из Самары, должны выполнить сложнейшие задания, правильно интерпретировать симптомы и поставить верный диагноз. Главный приз — 1 000 000 рублей. Ведущим шоу стал известный российский уролог, доктор медицинских наук, профессор и блогер Александр Дзидзария. Производством проекта занимается "ВайТ Медиа" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

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Проект объединяет молодых врачей из Москвы, Белгорода, Казани, Краснодара, Коврова, Майкопа, Нижнего Новгорода, Самары и Уфы. В каждом новом выпуске участники сталкиваются с самыми сложными и неоднозначными профессиональными вопросами, чтобы разобрать случай из реальной медицинской практики. За ходом игры следят приглашенные эксперты — ведущие практикующие врачи России. Всего у шоу будет 30 выпусков.

"Пандемия кардинально изменила отношение общества к медицине. Ежедневно врачи сталкиваются с вызовами, которые требуют не только повышенной концентрации и терпения, но и быстроты принятия решений. Мы хотели показать широкой аудитории высокий уровень современной российской медицины и подготовки специалистов, а главное — развеять миф о некомпетентности молодых врачей, с которым им приходится сталкиваться. Профессионализм наших врачей достоин стать предметом гордости для зрителя, а истории пациентов, участвующих в шоу, надеюсь, заставят задуматься о самом важном — о ценности собственного здоровья", — рассказала Юлия Сумачёва, генеральный продюсер компании "ВайТ Медиа", отвечающей за производство шоу.

"Проект привлек меня исключительностью и новизной идеи. Верю, что он способен изменить настороженное восприятие у части общества современной медицины и образа врача. Молодые специалисты находятся в трудном положении, сталкиваются с предвзятостью, отказами при приеме на работу из-за недостатка практического опыта. Но, уверен, зрители приятно удивятся высокому уровню подготовки молодых специалистов, которые приняли участие в интеллектуальном поединке и проявили себя в некоторых случаях компетентнее опытных врачей, ординаторов. А степень подготовленности претендентов на финал доказывает, что будущее отечественной медицины в надежных руках", — подчеркнул ведущий проекта "Симптомы", заведующий отделением онкоурологии и онкогинекологии Российского научного центра радиологии Александр Дзидзария. Также Александр ведет популярный канал о медицине.