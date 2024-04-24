Почти 19 тыс. жителей Самарской области прошли диспансеризацию по месту работы

Более 1500 предприятий запланировали профилактические мероприятия для своих сотрудников.

"С прошлого года в стране и регионе ведется большая работа по организации диспансеризации непосредственно на рабочих местах и повышению эффективности периодических медицинских осмотров. Изменена федеральная нормативная база, приведена в соответствие система оплаты медицинских услуг, - рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. - Все мероприятия направлены на увеличение продолжительности жизни населения путем укрепления здоровья и снижения преждевременной смертности".

Среди задач медицинских служб:

- наращивать количественные и качественные показатели профилактической работы в ходе диспансеризации, профилактических и периодических медицинских осмотров;

- выявлять опасные заболевания на ранней стадии, а лучше на стадии высокого риска их развития;

- проводить своевременную работу с гражданами по предотвращению прогрессирования заболеваний и развития осложнений.

"В настоящее время благодаря совместной работе более чем 1500 предприятий различных форм собственности, на которых работает свыше 120 тысяч человек, активно взаимодействуют с медицинскими учреждениями. Ведется организационно-разъяснительная работа специалистами министерства здравоохранения, проводятся встречи с руководителями предприятий в постоянном режиме, - отметила Элла Малютина. - Социальная ответственность и забота о здоровье сотрудников со стороны руководства предприятий могут проявляться не только организацией профилактических осмотров и диспансеризации, но и внедрением корпоративных программ укрепления здоровья на рабочих местах".

Руководители предприятий могут организовать диспансеризацию своих сотрудников по месту работы или в ближайшей к предприятию поликлинике. Для этого руководство должно обратиться к администрации медучреждения.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", которые реализуются по решению президента страны Владимира Путина.

В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.