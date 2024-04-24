Почти 19 тыс. жителей Самарской области прошли диспансеризацию по месту работы

Более 1500 предприятий запланировали профилактические мероприятия для своих сотрудников.
"С прошлого года в стране и регионе ведется большая работа по организации диспансеризации непосредственно на рабочих местах и повышению эффективности периодических медицинских осмотров. Изменена федеральная нормативная база, приведена в соответствие система оплаты медицинских услуг, - рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. - Все мероприятия направлены на увеличение продолжительности жизни населения путем укрепления здоровья и снижения преждевременной смертности".
Среди задач медицинских служб:
- наращивать количественные и качественные показатели профилактической работы в ходе диспансеризации, профилактических и периодических медицинских осмотров;
- выявлять опасные заболевания на ранней стадии, а лучше на стадии высокого риска их развития;
- проводить своевременную работу с гражданами по предотвращению прогрессирования заболеваний и развития осложнений.
"В настоящее время благодаря совместной работе более чем 1500 предприятий различных форм собственности, на которых работает свыше 120 тысяч человек, активно взаимодействуют с медицинскими учреждениями. Ведется организационно-разъяснительная работа специалистами министерства здравоохранения, проводятся встречи с руководителями предприятий в постоянном режиме, - отметила Элла Малютина. - Социальная ответственность и забота о здоровье сотрудников со стороны руководства предприятий могут проявляться не только организацией профилактических осмотров и диспансеризации, но и внедрением корпоративных программ укрепления здоровья на рабочих местах".
Руководители предприятий могут организовать диспансеризацию своих сотрудников по месту работы или в ближайшей к предприятию поликлинике. Для этого руководство должно обратиться к администрации медучреждения.
Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", которые реализуются по решению президента страны Владимира Путина.
В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас