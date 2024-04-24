Отечественное оборудование помогает в реабилитации детей с поражением ЦНС

Комплексная медицинская реабилитация маленьких жителей региона проводится в Тольяттинском лечебно-реабилитационном центре "Ариадна".
Оказывать всю необходимую помощь юным пациентам помогает новейшее оборудование. За последние годы благодаря федеральному проекту "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в учреждение поставлено 49 единиц оборудования для проведения диагностики и реабилитации.
Реабилитация проводится с помощью различных методик: физиотерапевтического лечения, механотерапии, кинезиотерапии, лечебной физкультуры.
"Кабинет физиотерапии оснащен оборудованием для высокоинтенсивной лазерной и криотермальной терапии, аппаратом для микрополяризации головного и спинного мозга, который применяется при лечении поведенческих и психических отклонений у детей. Уникальный новейший аппарат российского производства позволяет проводить транскраниальную магнитную стимуляцию нервных клеток в пострадавших участках мозга, что приводит к их активации и включению в процесс обеспечения речи и высших психических функций пациента", - рассказала заведующая отделением физической реабилитации - врач-физиотерапевт Татьяна Мещерякова.
В кабинет лечебной физкультуры и механотерапии поступили тренажеры для разработки, укрепления, улучшения подвижности мышц верхних и нижних конечностей, восстановления суставов, координации движений. Оборудование обеспечивает безопасную разгрузку веса пациента, что позволяет выполнять упражнения стоя, ходить или бегать со сниженным воздействием на костно-мышечную систему. В комплексной лечебной тренировке задействованы также лестница-брусья с регулируемой высотой ступеней, механические, силовые тренажеры, система подвесов для вертикализации пациента.
Пациентам с нарушениями слуха проводят диагностику на новом оборудовании в рамках второго этапа аудиологического скрининга, а также расширенную аудиологическую диагностику у детей.
В кабинет функциональной диагностики поступили электроэнцефалограф, электромиограф и доплерограф.
"Для оценки кровообращения головного мозга у детей мы получили инновационную ультразвуковую систему экспертного класса. Современная ультразвуковая методика - транскраниальная доплерография - абсолютно безболезненна и не имеет противопоказаний, что позволяет проводить процедуру маленьким детям, например, с целью уточнения причин головных болей", - рассказала врач ультразвуковой диагностики Вера Шанина.
На данном оборудовании также можно проводить такое исследование, как нейросонография, позволяющее выявлять пороки развития головного мозга, получить сведения о строении и функционировании мозговых структур новорожденных.
В Самарской области создана и реализуется трехэтапная система медицинской реабилитации детей с различной патологией и состоянием. Благодаря федеральному проекту проводится модернизация службы. Детские учреждения здравоохранения получили порядка 200 единиц современного медицинского оборудования. Работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию детской медицины, в регионе ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас