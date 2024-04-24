Отечественное оборудование помогает в реабилитации детей с поражением ЦНС

Комплексная медицинская реабилитация маленьких жителей региона проводится в Тольяттинском лечебно-реабилитационном центре "Ариадна".

Оказывать всю необходимую помощь юным пациентам помогает новейшее оборудование. За последние годы благодаря федеральному проекту "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в учреждение поставлено 49 единиц оборудования для проведения диагностики и реабилитации.

Реабилитация проводится с помощью различных методик: физиотерапевтического лечения, механотерапии, кинезиотерапии, лечебной физкультуры.

"Кабинет физиотерапии оснащен оборудованием для высокоинтенсивной лазерной и криотермальной терапии, аппаратом для микрополяризации головного и спинного мозга, который применяется при лечении поведенческих и психических отклонений у детей. Уникальный новейший аппарат российского производства позволяет проводить транскраниальную магнитную стимуляцию нервных клеток в пострадавших участках мозга, что приводит к их активации и включению в процесс обеспечения речи и высших психических функций пациента", - рассказала заведующая отделением физической реабилитации - врач-физиотерапевт Татьяна Мещерякова.

В кабинет лечебной физкультуры и механотерапии поступили тренажеры для разработки, укрепления, улучшения подвижности мышц верхних и нижних конечностей, восстановления суставов, координации движений. Оборудование обеспечивает безопасную разгрузку веса пациента, что позволяет выполнять упражнения стоя, ходить или бегать со сниженным воздействием на костно-мышечную систему. В комплексной лечебной тренировке задействованы также лестница-брусья с регулируемой высотой ступеней, механические, силовые тренажеры, система подвесов для вертикализации пациента.

Пациентам с нарушениями слуха проводят диагностику на новом оборудовании в рамках второго этапа аудиологического скрининга, а также расширенную аудиологическую диагностику у детей.

В кабинет функциональной диагностики поступили электроэнцефалограф, электромиограф и доплерограф.

"Для оценки кровообращения головного мозга у детей мы получили инновационную ультразвуковую систему экспертного класса. Современная ультразвуковая методика - транскраниальная доплерография - абсолютно безболезненна и не имеет противопоказаний, что позволяет проводить процедуру маленьким детям, например, с целью уточнения причин головных болей", - рассказала врач ультразвуковой диагностики Вера Шанина.

На данном оборудовании также можно проводить такое исследование, как нейросонография, позволяющее выявлять пороки развития головного мозга, получить сведения о строении и функционировании мозговых структур новорожденных.

В Самарской области создана и реализуется трехэтапная система медицинской реабилитации детей с различной патологией и состоянием. Благодаря федеральному проекту проводится модернизация службы. Детские учреждения здравоохранения получили порядка 200 единиц современного медицинского оборудования. Работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию детской медицины, в регионе ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.