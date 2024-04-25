Тольяттинцам представят выставку иконописца Елены Стажук

В пятницу, 26 апреля, в 14:00 в выставочном зале Поволжской академии образования и искусств им. Святителя Алексия Московского (Тольятти) состоится открытие выставки, на которой будут представлены разные периоды творчества иконописца и основателя "Русской иконописной школы" — Елены Александровны Стажук (12+). Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Елена Александровна Стажук — основатель "Русской Иконописной Школы", мастер-иконописец, занимается иконописью с 2001 года.
Всего на выставке будет представлено более 90 экспонатов (икон и лаковых миниатюр). А также будет воспроизведен фрагмент мастерской художника-иконописца, где можно будет рассмотреть, какие материалы он использует.
Также после открытия выставки состоится церемония награждения победителей V международного конкурса молодежных СМИ "Мы — будущее России!".
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