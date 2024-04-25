Гандбольная "Лада" начала выступления в плей-офф чемпионата России с победы

В первом матче ¼ финала плей-офф "Чемпионата России - OLIMPBET Суперлиги 2023/24" в Тольятти "Лада" обыграла "Черноморочку" из Новороссийска - 29:26 (15:10).

Гости (таким было ощущение) и сообразить-то толком не успели, где они находятся, а уже "горели" - 0:4. Лишь одна атака "Лады" на вступительном отрезке захлебнулась, хотя тоже выглядела перспективно, рассказывает пресс-секретарь клуба

У Гумянова, смекнувшего, что катастрофа близится уже в зародыше, не оставалось выбора. Его тайм-аут был неотвратим. И он новороссийским девушкам, бесспорно, подсобил.

Китаянка Цзинь Мэнцин не только распечатала Юлию Кунцевич - гости еще и оказались в большинстве. Погоня началась и на 13-й минуте достигла своей цели (8:8). Но продолжения не получила… За один гол до этого момента в "рамке" у волжанок появилась Дарья Деревень - как следствие отсутствия куражных действий у Кунцевич, отразившей лишь один бросок из семи. У Даши не просто пошло - полетело (если, конечно, такое определение корректно применительно к вратарю). В нашу "стражницу" буквально зверь вселился в результате "выстрела" все той же Цзинь ей в лицо. Первый тайм она, придя в себя после нокдауна, завершила просто-таки с астрономическими 75 процентами "спасений". Причем свой уже девятый сэйв оформила в семиметровой стычке с топ-снайпером суперлиги Натальей Никитиной, когда время перед перерывом истекло.

Из огромной череды событий, предшествовавших отдыху, напрашивается выделение еще пары серьезных моментов, также сыгравших явно на руку "Ладе" и позволивших ей уйти вперед на "плюс 5". Прежде всего это качественное вхождение в игру Ольги Горшениной, которая спустя почти десять лет впервые появилась на родной тольяттинской арене и реализовала до антракта три своих броска из четырех. Два из них, что немаловажно, пришлись на самую концовку тайма. Довольно эффективно наши применили также персональную опеку против 55-го номера "морячек", в чем преуспела, в частности, Алиса Дворцевая. На 19-й минуте самый грозный бомбардир гостей в очередной раз счет сравнял (10:10), а затем вплоть до самого антракта был начисто отрезан от атак своей команды. В конце концов, своего "джокера" Гумянов усадил на лавку, тогда как остальные гости тщетно подбирали ключики к воротам Деревень. А в результате проиграли игровой отрезок перед передышкой с оглушительным треском - 0:5!

Вчерашние дебютантки суперлиги, многим из которых, по словам их тренера, еще не хватает опыта участия в плей-офф, после перерыва зарядились новой порцией усердия. Однако до поры до времени все двигалось в прежнем, выгодном для нас ключе. Вдохновение у Деревень не проходило. В ходе первой пятиминутки тайма сперва она, а затем и Кунцевич отразили два подряд пенальти. Суммарно в гостевом пассиве стало уже пять пущенных по ветру "семериков"! Но признаки того, что "Черноморочка" постепенно опять оживает, стали все же проявляться. И у Тихона при счете 16:13 на 37-й минуте сработала чуйка - надо тайм-аутом возросшую активность гостей приглушить. Сработало! Да так, что в сознании гумяновских подшефных явно что-то помутилось. Причем и сам наставник в решимости встряхнуть свою "поплывшую" команду, пожалуй, переборщил. После того как Валерия Вайкум за третий "двушник" схлопотала от судей "дисквал", тольяттинки в большинстве запустили в ворота "Черноморочки" четыре (!) безответных мяча. Три из них влетели в сетку, когда на площадке и в помине не было гостевого вратаря. Так за 22 минуты до конца и образовались радужные для волжанок "плюс 7".

В довершение столь красочной картины Деревень своим 12-м "спасением" вновь подняла на уши трибуны "Олимпа". Но болельщики в порыве ликования еще не ведали, что ждет их впереди. А дальше постепенно тучи начали сгущаться над тольяттинками. У их голкипера кураж пропал. Атака все еще бурлила под напором наших лидеров во главе с Ольгой Фоминой, даже одна "воздушка" получилась на загляденье. А вот защита принялась сбоить. И за две с половиной минуты до сирены от прежних солидных завоеваний осталось всего три мяча. Вскоре Тихон, понимая, что каждый гол имеет колоссальное значение, использовал еще один тайм-аут, после которого "пушка" Горшениной сработала в четвертый раз за матч. Но всего лишь десяти секунд хватило "Черноморочке" в лице Дарины Никулиной, чтобы реализовать быстрый центр. И на этом жаркий бой был завершен. Вернее, был нажат на паузу длиной в шесть дней. В ближайший вторник в пригороде Новороссийска выяснится, хлипким ли или надежным стал для "Лады" домашний задел в три мяча.