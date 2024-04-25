В Доме архитектора открывается "не просто выставка" художников уличной волны

В четверг, 25 апреля, в 19:00 в Доме архитектора (Вилоновская, 10) состоится открытие выставки художников уличной волны (18+). All city population - не просто выставка, а исследование способов взаимодействия с городской средой через художественные практики уличного искусства.

В своих работах художники сформировали портреты городского жителя и осмыслили градостроительный контекст в образах населения - "кто этот человек в прошлом, настоящем и будущем?" Урбанистика, граффити, интеграция в городскую среду и попытка заглянуть в будущее через городскую проблематику и "боли" современного мегаполиса.



Выставка собрала самых ярких представителей жанра: Арт Абстрактов, Ваня БВ, Екатерина Оленина, Кирилл Зырянов, Клаус, Миша Качикаракис, Святослав Spater, Nastyorn, NGC_1797, Андрей Чжнс, Сергей Base Цвелик, Куличик, Фрол Веселый.



Организатором проекта выступают студия BLNC, Самарская региональная организация Архитекторов России и Aksometry Lab.



Выставка продлится до 5 мая включительно. Время посещения - с 16:00 до 20:00