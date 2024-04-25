Во благо городской медицины: "Татнефть" продолжает системно поддерживать тольяттинское здравоохранение

Грантовая поддержка "Татнефти" уже третий год направлена на поддержание социально-значимых проектов в городах присутствия компании. В Тольятти реализация грантов осуществляется предприятием "Тольяттикаучук", входящим в группу "Татнефть".
Весной этого года преображения коснулись Тольяттинской городской больницы № 2 имени В. В. Баныкина. В медучреждении был сделан ремонт в части помещений двух корпусов — хирургического и терапевтического. Ранее в больницу было поставлено современное эндоскопическое оборудование. Оба проекта стали победителем конкурса грантов компании.
Капитальный ремонт
Баныкинской больнице Тольятти более 60 лет — это одно из старейших медучреждений города. Главными проблемными точками учреждения при оформлении заявки на грант администрацией больницы были названы разваливающаяся центральная лестница в хирургическом корпусе № 12 (на нее ежедневно ложится колоссальная нагрузка от большого количества посетителей), а также часть помещений, требующих срочного ремонта.
После победы в конкурсе грантов был проведен капитальный ремонт лестницы, а также палат и санитарных блоков терапевтического отделения, санузла приемного отделения.
"Я не в первый раз поcещаю эту больницу и сейчас вижу, что здесь произошло очень заметное обновление, — поделилась впечатлениями от ремонта одна из пациенток больницы, Галина Грядунова. — Сделан качественный и современный ремонт в палатах, практически заново обустроена современная лестница, кругом установлены лавочки — все сделано для удобства пациентов! Знаем, что это результат помощи компании "Татнефть" и предприятия "Тольяттикаучук", спасибо им большое, тольяттинцы это увидят и оценят!"
Как уже было отмечено, ГКБ № 2 уже во второй раз становится победителем грантового конкурса "Татнефти". Год назад на средства гранта компании было приобретено оборудование для операционного блока. Оснащение операционной включает беспроводное ультразвуковое хирургическое оборудование для проведения малотравматичных операций, современный операционный стол, электрохирургический передвижной комплекс с набором инструментов и современную систему освещения.
"На оборудовании установлена оптика высокого качества, видеокамера и система подачи воздуха с подогревом газа. Работать с этими инструментами — одно удовольствие", — отметил заведующий хирургическим отделением ГКБ № 2 Вадим Пашков.
"Поддержка "Татнефти" направлена на улучшение условий пребывания наших пациентов, работы персонала и методов лечения. Благодаря новому оборудованию мы не только на порядок увеличили количество проводимых эндоскопических операций: пациенты после них выздоравливают и реабилитируются гораздо быстрее, и в конечном счете проводят меньше времени в больнице. Это и есть забота о людях!" — рассказал главный врач Тольяттинской горбольницы № 2 Виталий Сибряев.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас