Страховой Дом ВСК выяснил, какие препараты россияне чаще всего покупают онлайн

Россияне все чаще приобретают лекарственные препараты при помощи онлайн сервисов — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК по результатам анализа заказов через аптечный агрегатор, интегрированный в приложение ВСК Страхование. Чаще всего россияне заказывают витамины и минералы. Причем средний чек при формировании корзины лекарств после общения с врачом на 60% ниже, чем при самостоятельном подборе препаратов пациентом.

Сервис по лекарственному обеспечению — новая возможность цифровой клиники ВСК. У застрахованных по ДМС клиентов появилась возможность получить готовую предсобранную корзину в аптечном агрегаторе партнера после общения с врачом в рамках цифровой клиники. Если человек знает, какие лекарства нужны ему или близким, он может просто перейти по баннеру в приложении, уточнить наличие в аптеках рядом, сравнить цены, сделать заказ со скидкой и выбрать удобный формат получения самостоятельно из аптеки или доставкой на дом.

По данным компании, чаще всего россияне приобретали витамины и минералы — около 20% заказов. Второе место по востребованности занимают препараты для лечения желудочно-кишечного тракта, включая средства от боли в животе, воспалительных заболеваний желудка (14%). На третьем месте лекарства для лечения ЛОР-органов, в том числе антисептические средства, спреи для носа (10%).

Также большая доля заказов приходится на медикаменты для нормализации работы нервной системы (около 8%), средства для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе обезболивающие и нестероидные противовоспалительные препараты (8%), лекарственные средства для поддержки сердечно-сосудистой системы — уровня артериального давления, поддержания целевого уровня холестерина и др. (около 8%).

Средний чек на покупку лекарств после общения с врачом составляет 900-950 рублей. Когда россияне самостоятельно подбирают препараты для лечения и поддержания здоровья, эта сумма составляет почти 1500 рублей.

Помимо столичного региона (32%) и Санкт-Петербурга и Ленинградской области (20%), регионами-лидерами по заказу лекарств стали Новосибирская (5%), Волгоградская, Воронежская, Свердловская и Челябинская области (по 4%).

Среднее число медикаментов в заказе — 1 штука (74% покупок). Еще 18% заказов содержат 3 и более препаратов. Как правило, несколько лекарств за раз выбирают при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета.