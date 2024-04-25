Страховой Дом ВСК выяснил, какие препараты россияне чаще всего покупают онлайн

Россияне все чаще приобретают лекарственные препараты при помощи онлайн сервисов — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК по результатам анализа заказов через аптечный агрегатор, интегрированный в приложение ВСК Страхование. Чаще всего россияне заказывают витамины и минералы. Причем средний чек при формировании корзины лекарств после общения с врачом на 60% ниже, чем при самостоятельном подборе препаратов пациентом.
Сервис по лекарственному обеспечению — новая возможность цифровой клиники ВСК. У застрахованных по ДМС клиентов появилась возможность получить готовую предсобранную корзину в аптечном агрегаторе партнера после общения с врачом в рамках цифровой клиники. Если человек знает, какие лекарства нужны ему или близким, он может просто перейти по баннеру в приложении, уточнить наличие в аптеках рядом, сравнить цены, сделать заказ со скидкой и выбрать удобный формат получения самостоятельно из аптеки или доставкой на дом.
По данным компании, чаще всего россияне приобретали витамины и минералы — около 20% заказов. Второе место по востребованности занимают препараты для лечения желудочно-кишечного тракта, включая средства от боли в животе, воспалительных заболеваний желудка (14%). На третьем месте лекарства для лечения ЛОР-органов, в том числе антисептические средства, спреи для носа (10%).
Также большая доля заказов приходится на медикаменты для нормализации работы нервной системы (около 8%), средства для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе обезболивающие и нестероидные противовоспалительные препараты (8%), лекарственные средства для поддержки сердечно-сосудистой системы — уровня артериального давления, поддержания целевого уровня холестерина и др. (около 8%).
Средний чек на покупку лекарств после общения с врачом составляет 900-950 рублей. Когда россияне самостоятельно подбирают препараты для лечения и поддержания здоровья, эта сумма составляет почти 1500 рублей.
Помимо столичного региона (32%) и Санкт-Петербурга и Ленинградской области (20%), регионами-лидерами по заказу лекарств стали Новосибирская (5%), Волгоградская, Воронежская, Свердловская и Челябинская области (по 4%).
Среднее число медикаментов в заказе — 1 штука (74% покупок). Еще 18% заказов содержат 3 и более препаратов. Как правило, несколько лекарств за раз выбирают при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас