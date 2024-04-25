Студент из Самары стал победителем конкурса "Казачество на службе Отечеству"

Завершился второй конкурс "Казачество на службе Отечеству", который проводился с ноября 2023 г. по апрель 2024 года. Работы на конкурс поступили из 29 регионов России и стран СНГ. Их авторы считают, что должны служить Отечеству, казачеству и вере православной, а их жизнь будет неразрывно связана с казачьей культурой и традициями.
Победителями конкурса стали 49 старшеклассников (преимущественно кадетских, казачьих классов), выпускники колледжей. Самарскую область достойно представил студент Самарского государственного социально-педагогического университета Евгений Петров, одержав победу в профиле "Журналистика".
Юноши и девушки будут бесплатно обучаться на казачьем бакалавриате, который открылся в МГУТУ в 2023 г., а также бесплатно проживать в общежитии и получать стипендию.
Студенты смогут овладеть профессией журналиста, учителя истории, обществознания и этнокультуры или специалиста по государственному и муниципальному управлению. Обучение будет проводиться по трем профилям: "Медиатехнологии и информационная политика казачества", "История, обществознание и этнокультура" и "Государственная политика в отношении казачества".
Организаторы рассказали, что среди участников конкурса наиболее популярным стал профиль "Государственное и муниципальное управление", на который была заявлена почти половина работ. На защите ребята отмечали, что хотят принести пользу Родине и видят себя в роли управленцев в казачьих обществах и ведомствах, отвечающих за реализацию политики в отношении российского казачества.
"Я рад, что в Первый казачий университет ежегодно поступают способные, мотивированные ребята. Юноши и девушки мечтают реализовать себя в казачьей среде. Они знают, чего хотят, готовы стать преемниками казачьей культуры и принести пользу обществу", - отметил ректор МГУТУ Арсений Миронов.
Для участия в конкурсе нужно было представить сочинение или мультимедийный проект о казачьей культуре. В числе тем - "Вера в жизни казака", "Образ казака в литературе", "Культура казачества", "Казаки - особый мобилизационный ресурс страны", "Казаки - первопроходцы и первооткрыватели", "Как увлечь историей казачества молодежь", "Казачье самоуправление как самобытная форма русской демократии", "Мой урок истории казачества", "Выдающиеся люди казачьего сословия".
Ребята вспомнили о личностях и ключевых событиях казачества, рассказали о произведениях Пушкина, Толстого, Шолохова и о том, как писатели показали жизнь казаков в своем творчестве. Затронули тему казачьей семьи и традиций воспитания. Обсудили тему мобилизационного ресурса: 23 казачьих подразделения сегодня участвуют в СВО. Казачье оружие, снаряжение, образ жизни, быт и культурное наследие - все эти темы тоже нашли отражение в конкурсных работах. При их выполнении участники опирались на исторические и литературные источники, материалы СМИ и даже личные блоги казаков.
На защите конкурсанты старались заявить о своих сильных сторонах и запомниться яркими идеями. В числе необычных проектов были представлены сценарий настольной игры "Как казаки побег совершали" и концепция тематического интернет-канала о казачестве.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.