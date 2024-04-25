Студент из Самары стал победителем конкурса "Казачество на службе Отечеству"

Завершился второй конкурс "Казачество на службе Отечеству", который проводился с ноября 2023 г. по апрель 2024 года. Работы на конкурс поступили из 29 регионов России и стран СНГ. Их авторы считают, что должны служить Отечеству, казачеству и вере православной, а их жизнь будет неразрывно связана с казачьей культурой и традициями.

Победителями конкурса стали 49 старшеклассников (преимущественно кадетских, казачьих классов), выпускники колледжей. Самарскую область достойно представил студент Самарского государственного социально-педагогического университета Евгений Петров, одержав победу в профиле "Журналистика".

Юноши и девушки будут бесплатно обучаться на казачьем бакалавриате, который открылся в МГУТУ в 2023 г., а также бесплатно проживать в общежитии и получать стипендию.

Студенты смогут овладеть профессией журналиста, учителя истории, обществознания и этнокультуры или специалиста по государственному и муниципальному управлению. Обучение будет проводиться по трем профилям: "Медиатехнологии и информационная политика казачества", "История, обществознание и этнокультура" и "Государственная политика в отношении казачества".

Организаторы рассказали, что среди участников конкурса наиболее популярным стал профиль "Государственное и муниципальное управление", на который была заявлена почти половина работ. На защите ребята отмечали, что хотят принести пользу Родине и видят себя в роли управленцев в казачьих обществах и ведомствах, отвечающих за реализацию политики в отношении российского казачества.

"Я рад, что в Первый казачий университет ежегодно поступают способные, мотивированные ребята. Юноши и девушки мечтают реализовать себя в казачьей среде. Они знают, чего хотят, готовы стать преемниками казачьей культуры и принести пользу обществу", - отметил ректор МГУТУ Арсений Миронов.

Для участия в конкурсе нужно было представить сочинение или мультимедийный проект о казачьей культуре. В числе тем - "Вера в жизни казака", "Образ казака в литературе", "Культура казачества", "Казаки - особый мобилизационный ресурс страны", "Казаки - первопроходцы и первооткрыватели", "Как увлечь историей казачества молодежь", "Казачье самоуправление как самобытная форма русской демократии", "Мой урок истории казачества", "Выдающиеся люди казачьего сословия".

Ребята вспомнили о личностях и ключевых событиях казачества, рассказали о произведениях Пушкина, Толстого, Шолохова и о том, как писатели показали жизнь казаков в своем творчестве. Затронули тему казачьей семьи и традиций воспитания. Обсудили тему мобилизационного ресурса: 23 казачьих подразделения сегодня участвуют в СВО. Казачье оружие, снаряжение, образ жизни, быт и культурное наследие - все эти темы тоже нашли отражение в конкурсных работах. При их выполнении участники опирались на исторические и литературные источники, материалы СМИ и даже личные блоги казаков.

На защите конкурсанты старались заявить о своих сильных сторонах и запомниться яркими идеями. В числе необычных проектов были представлены сценарий настольной игры "Как казаки побег совершали" и концепция тематического интернет-канала о казачестве.



