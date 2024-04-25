Союз художников России представит в Самаре выставку "Дыхание жизни"

В пятницу, 3 мая, в 18:00 в Выставочном зале СРО ВТОО "Союз художников России" (Самара, ул. Молодогвардейская, 209) откроется областная выставка "Дыхание жизни" (12+).
Выставка продлится с 3 по 31 мая.
В пятницу, 3 мая, в 18:00 в Выставочном зале СРО ВТОО "Союз художников России" (Самара, ул. Молодогвардейская, 209) откроется областная выставка "Дыхание жизни" (12+).
Выставка продлится с 3 по 31 мая.
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Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее
Дело хорошее но много волосатых лапок...