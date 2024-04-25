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Музеи и выставки Культура

Союз художников России представит в Самаре выставку "Дыхание жизни"

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 мая, в 18:00 в Выставочном зале СРО ВТОО "Союз художников России" (Самара, ул. Молодогвардейская, 209) откроется областная выставка "Дыхание жизни" (12+).

Выставка продлится с 3 по 31 мая.

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