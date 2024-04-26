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Олимпийские Спорт

Самарские гимнастки завоевали 20 медалей на соревнованиях Специальной олимпиады России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Санкт-Петербурге проходит всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России по мини-футболу 5х5, юнифайд-мини-футболу 5х5, юнифайд-пляжному футболу, фигурному катанию и художественной гимнастике. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

В соревнованиях участвуют 40 команд из 27 регионов России - всего более 600 человек, 430 из которых - атлеты с ментальными особенностями.

Самарскую область на соревнованиях представляет команда по художественной гимнастике: Варвара Дощенко, Вера Рузанова, Анна Сюзëва, Анна Веденина, Алсу Патеева, Антонина Силантьева, Дарья Смирнова и Диана Гараева под руководством тренеров Нины Брюхановой и Нелли Струковой. Команда завоевала 20 наград Специальной олимпиады - четыре золотые, шесть серебряных и 10 бронзовых.

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А что она там могла поймать? НеуДачница.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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